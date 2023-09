Sciopero 29 settembre trasporti, Salvini firma la precettazione: bus, tram e metrò fermi solo 4 ore

Roma, 27 settembre 2023 – Lo aveva già fatto in occasione dello sciopero dei treni in pieno luglio, lo fa nuovamente in occasione di quello previsto per il trasporto pubblico locale. Matteo Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, sarà solo di 4. Così una nota del Mit.

Per venerdì 29 settembre l'Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato aveva proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale.

L’agitazione, con modalità differenti da città a città, avrebbe interessato bus, tram e metropolitane per tutta la giornata di venerdì (fatte salve le fasce di garanzia). La Usb manifesta "per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza".