Sciopero 19 marzo 2025 del Gruppo Fs: ecco i treni garantiti

Roma, 14 marzo 2025 - Proclamato, poi smentito, ma ora sembrerebbe essere ufficiale: lo sciopero si farà ma sarà ridotto a 8 ore, mercoledì 19 marzo. Il Gruppo Fs Italiane ha infatti revocato lo sciopero di 24 ore indetto da Usb Lavoro Privato, e che avrebbe visto lo stop già a partire dalle 21 di martedì 18 marzo. Resta tuttavia confermato lo sciopero nazionale del giorno dopo, mercoledì 19 marzo, proclamato da Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Ecco tutti i dettagli.

Gli orari dello sciopero

Come comunicato sul sito del Gruppo Fs Italiane, lo sciopero durerà 8 ore con inizio alle ore 9 fino alle ore 17 di mercoledì 19 marzo 2025.

Chi si ferma

A fermarsi è il personale del Gruppo Fs, dunque Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per la giornata di mercoledì, dunque, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni.

I treni garantiti in caso di sciopero

Nella nota, il Gruppo riporta l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Ecco quali sono.

Internazionali

14: Milano Centrale (09:10) → Zurigo HB (12:27)

23: Zurigo HB (18:33) → Milano Centrale (22:50)

32: Venezia Santa Lucia (15:18) → Zurigo HB (22:27)

33: Zurigo HB (07:33) → Venezia Santa Lucia (14:42)

41: Ginevra (05:27) → Venezia Santa Lucia (12:42)

46: Venezia Santa Lucia (16:18) → Ginevra (00:05)

60: Milano Centrale (07:10) → Basilea SBB (11:32)

61: Basilea SBB (06:28) → Milano Centrale (10:50)

64: Milano Centrale (15:10) → Basilea SBB (19:32)

65: Basilea SBB (12:28) → Milano Centrale (16:55)

Internazionali notturni

233: Vienna Hbf (19:18) → La Spezia Centrale (11:13)

235: La Spezia Centrale (17:10) → Vienna Hbf (09:04)

294: Roma Tiburtina (17:30) → Vienna Hbf (09:04)

295: Vienna Hbf (19:18) → Roma Tiburtina (11:05)

Nazionali

500: Genova Brignole (06:48) → Torino Porta Nuova (08:45)

505: Ventimiglia (06:37) → Roma Termini (14:33)

510: Salerno (06:39) → Torino Porta Nuova (17:40)

511: Torino Porta Nuova (10:40) → Salerno (21:24)

518: Roma Termini (15:57) → Ventimiglia (23:39)

519: Torino Porta Nuova (18:05) → Genova Brignole (20:12)

533: Ancona (05:50) → Roma Termini (09:48)

540: Roma Termini (15:22) → Ancona (19:05)

552: Reggio Calabria Centrale (07:56) → Roma Termini (15:34)

561: Roma Termini (16:26) → Reggio Calabria Centrale (23:57)

590: Salerno (08:58) → Milano Centrale (19:25)

592: Roma Termini (15:30) → Trieste Centrale (23:38)

594: Trieste Centrale (13:27) → Roma Termini (21:35)

597: Milano Centrale (13:48) → Salerno (00:22)

607: Milano P. Garibaldi (09:10) → Lecce (20:40)

614: Lecce (11:54) → Milano Centrale (23:40)

639: Ventimiglia (19:10) → Milano Centrale (22:55)

653: Ventimiglia (04:45) → Milano Centrale (09:00)

658: Livorno Centrale (05:25) → Milano Centrale (10:00)

659: Milano Centrale (09:10) → Ventimiglia (13:02)

679: Milano Centrale (18:05) → Livorno Centrale (22:35)

689: Milano Centrale (20:05) → Ventimiglia (00:02)

724: Siracusa (10:25) → Roma Termini (21:34)

727: Roma Termini (11:26) → Siracusa (22:38)

729: Messina Centrale (19:50) → Palermo Centrale (22:50)

730: Palermo Centrale (10:15) → Messina Centrale (13:10)

Nazionali notturni

752: Lecce (19:50) → Milano Centrale (07:12)

754: Lecce (20:25) → Torino Porta Nuova (09:25)

755: Milano Centrale (21:50) → Lecce (09:30)

757: Torino Porta Nuova (20:50) → Lecce (10:10)

794: Reggio Calabria Centrale (21:43) → Torino Porta Nuova (14:40)

795: Torino Porta Nuova (15:20) → Reggio Calabria Centrale (08:45)

796: Salerno (20:52) → Torino Porta Nuova (08:10)

799: Torino Porta Nuova (21:55) → Salerno (09:11)

1958: Palermo Centrale (20:25) → Messina Centrale (23:40)

1959: Roma Termini (23:00) → Siracusa (11:29)

1960: Siracusa (21:45) → Roma Termini (09:51)

1961: Messina Centrale (08:37) → Palermo Centrale (11:57)

1962: Siracusa (13:35) → Milano Centrale (10:10)

1963: Milano Centrale (20:10) → Siracusa (15:48)

1964: Palermo Centrale (12:58) → Messina Centrale (16:20)

1965: Messina Centrale (13:20) → Palermo Centrale (16:55)

Alta velocità e Intercity

8302: Lecce (06:05) → Roma Termini (11:55)

8315: Roma Termini (15:05) → Lecce (20:29)

8418: Reggio Calabria Centrale (06:07) → Venezia Santa Lucia (15:34)

8419: Venezia Santa Lucia (12:26) → Reggio Calabria Centrale (21:44)

8502: Roma Termini (06:45) → Bolzano Bozen (11:56)

8506: Napoli Centrale (07:30) → Bolzano Bozen (13:48)

8509: Sibari (06:24) → Bolzano Bozen (15:48)

8519: Bolzano Bozen (13:12) → Sibari (22:33)

8525: Bolzano Bozen (15:12) → Napoli Centrale (21:33)

8529: Bolzano Bozen (17:10) → Roma Termini (22:10)

8619: Milano Centrale (13:10) → Roma Termini (20:03)

8620: Roma Termini (13:57) → Milano Centrale (20:40)

8803: Milano Centrale (08:05) → Bari Centrale (15:27)

8813: Milano Centrale (14:35) → Lecce (22:56)

8814: Lecce (05:55) → Milano Centrale (14:25)

8830: Bari Centrale (16:30) → Milano Centrale (00:10)

9304: Napoli Centrale (05:23) → Torino Porta Nuova (12:20)

9308: Roma Termini (09:25) → Torino Porta Nuova (14:20)

9310: Napoli Centrale (08:55) → Torino Porta Nuova (15:20)

9311: Torino Porta Nuova (08:40) → Napoli Centrale (15:03)

9320: Napoli Centrale (13:55) → Torino Porta Nuova (20:20)

9325: Torino Porta Nuova (15:40) → Napoli Centrale (22:03)

9403: Venezia Santa Lucia (06:26) → Napoli Centrale (11:48)

9405: Venezia Santa Lucia (07:26) → Napoli Centrale (12:48)

Per verificare il proprio treno, consultare la pagina di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni_garantiti_incasodisciopero.html

Richiesta di rimborso

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta può essere effettuata fino all’ora di partenza del treno prenotato, mentre per i treni Regionali è possibile ottenere il rimborso fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, i viaggiatori hanno la possibilità di riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti.