Sciopero del trasporto pubblico 18 settembre: città, orari e mezzi garantiti

Roma, 17 settembre 2023 – E’ atteso per domani, 18 settembre, lo sciopero di 24 ore dei dipendenti del trasporto pubblico locale. L'agitazione, che rischia di paralizzare le città italiane, è stata indetta dalle sigle Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Tra le richieste portate avanti dai sindacati un aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell'orario lavorativo a 35 ore settimanali. Ecco tutte le informazioni sulla mobilitazione: le città, gli orari e i servizi garantiti.

Nella capitale lo sciopero partirà alle 8.30, si interromperà alle 17, riprenderà alle 20 e terminerà a fine servizio. Saranno coinvolte le reti Atac e i bus della Roma Tpl e Cotral.

Nel capoluogo della Lombardia lo stop riguarderà autobus, tram e treni delle 5 linee metropolitane Atm e avverrà tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18.

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze sono previste 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dalla fine.

Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola alle 6.30 e da Garibaldi alle 7.10. In caso di adesione, ultima corsa da Piscinola alle 9.10 e da Garibaldi alle 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17.03 e da Garibaldi alle 17.43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle 19.34 e da Garibaldi alle 19.34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 17. Ultima corsa serale alle 19.50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

A Torino aderiranno allo sciopero i lavoratori del Gruppo torinese trasporti (Gtt). Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Servizio ferroviario sfm1 - Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda Modena, i servizi urbani di capoluogo, Carpi e Sassuolo saranno garantiti dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 16, quello extraurbano dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.

A Piacenza servizio urbano garantito dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15, con corse in partenza dal capolinea garantite dalle 6.46 alle 9.45 e dalle 11.46 alle 14.45; servizio extraurbano garantito fino alle 8.30 e dalle 12 alle 15, con corse in partenza dal capolinea garantite fino alle 8 e dalle 11.31 alle 14.30.

A Reggio Emilia astensioni possibili dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino al termine del servizio.

A Bologna lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio e in questo arco temporale non saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

Dei mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno garantite soltanto le corse dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa: partenza fino alle 8.15 al mattino e la sera fino alle 19.15.

A Firenze fa sapere Autolinee Toscane, i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Per quanto riguarda Genova, Amt rende noto che il personale viaggiante del servizio di trasporto urbano si asterrà per l’intera giornata, con servizio garantito tra le 6 e le 9 e tra le 17.30 e le 20.30. Il restante personale si asterrà invece per l’intero turno.

Trasporto provinciale garantirà invece il servizio tra le 6 e le 9 e tra le 17 e le 20, mentre il personale delle biglietterie si asterrà dalle 9 alle 16.30.

Il personale viaggiante e graduato della ferrovia Genova Casella garantità il servizio tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17.30 e le 20.30. Il personale della biglietteria aderirà allo sciopero per l’intero turno.

A Venezia lo sciopero potrà interessare i servizi di navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, esclusi quelli garantiti in caso di sciopero e le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl Auto di Mestre e i parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).

A Lecce, il personale della Sgm sciopererà per tre ore, dalle 9.30 alle 12.30.