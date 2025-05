Sciopero dei treni oggi: l’elenco di quelli nazionali garantiti da Trenitalia e Italo. Ritardi da Nord a Sud

Roma, 23 maggio 2025 – È già caos nelle principali stazioni ferroviarie per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Sono già decine i treni cancellati tra Alta Velocità, a lunga percorrenza e regionali. A Roma Termini si registrano ritardi di oltre un’ora, a Milano e Bologna fino a 40 minuti, più contenuti al momento quelli negli altri principali snodi.

A Napoli regolare il servizio della linea 1 e delle funicolari, nessuna conseguenza per tram e bus e per le linee Eav, a singhiozzo la linea 2 gestita da Trenitalia, con circa il 50% delle corse cancellate o in ritardo. Alle 16 scatta la precettazione decisa dal prefetto di Napoli che riguarda i treni della linea 2 metropolitana gestita da Fs fino a fine servizio, a causa della partita scudetto Napoli-Cagliari.

L'agitazione, indetta da diverse sigle sindacali, è iniziata all'1 di notte e proseguirà fino alle 23:59.

Fasce di garanzia e treni garantiti

Nonostante lo sciopero, sono previste le consuete fasce orarie di garanzia per i servizi minimi essenziali, in particolare per i treni regionali, che dovrebbero circolare regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia e Italo hanno pubblicato sui rispettivi siti web l'elenco dei treni nazionali garantiti. Si invitano i passeggeri a consultare i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie per informazioni dettagliate sui singoli treni.

Questi quelli garantiti da Trenitalia:

Questi i treni garantiti da Italo:

Motivazioni dello sciopero

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero per diverse ragioni, tra cui il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e aziendali, le condizioni di lavoro e questioni legate alla sicurezza.

Il rimborso del biglietto

In caso di sciopero è possibile chiedere il rimborso del biglietto.

Trenitalia:

- Treni a lunga percorrenza (Frecce, Intercity): Puoi richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino all'orario di partenza del treno prenotato, se decidi di non viaggiare.

- Treni Regionali: Se il treno regionale viene cancellato o subisce un ritardo superiore ai 60 minuti, si ha diritto al rimborso. La richiesta andrebbe presentata entro le 24:00 del giorno precedente lo sciopero se si rinunciava preventivamente al viaggio. Tuttavia, se il servizio non è stato usufruito a causa dello sciopero, il diritto al rimborso sussiste.

- Come richiederlo: si può presentare la richiesta tramite l'apposito web form sul sito di Trenitalia, presso le biglietterie, chiamando il call center o, per i biglietti acquistati online o via app, anche attraverso le proprie aree riservate.

Italo:

- Anche Italo prevede il rimborso integrale del biglietto in caso di cancellazione del treno o se il passeggero decide di non viaggiare a causa dello sciopero.

- Come richiederlo: è consigliabile consultare il sito ufficiale di Italo (italotreno.it) per le procedure dettagliate di rimborso o per contattare l'assistenza clienti. Solitamente, Italo informa i passeggeri coinvolti tramite email o SMS e offre la possibilità di rimborso o modifica del viaggio.

Trenord:

- Trenord garantisce il rimborso integrale del biglietto in caso di sciopero, soppressione del treno o ritardo in partenza superiore ai 60 minuti.

- Come richiederlo: la richiesta di rimborso per sciopero deve essere presentata generalmente entro 30 giorni dalla data dell'agitazione. È necessario consultare il sito di Trenord (trenord.it) o recarsi presso i punti di assistenza per le modalità specifiche.