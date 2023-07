Scioperi sull’avvio delle vacanze Ma il governo riduce la protesta

di Antonio Troise

Fumata nera. Dai treni agli aerei, con l’estate tornano anche gli scioperi nei trasporti. Neanche l’intervento del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che si era detto disposto a fare "di tutto" per fermare la serrata del trasporto ferroviario, è servito a far rientrare la protesta. Che va in scena, però, ridimensionata. È stato inviato dal Mit ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata delle astensioni già proclamate per oggi, dalle 3 del mattino fino alle 2 di domani. Con il provvedimento firmato da Salvini lo sciopero terminerà alle 15. Ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop.

Il ministero ha accolto la proposta della Commissione di garanzia sugli scioperi di "ridurre" con un provvedimento ad hoc la durata della protesta. Mentre si continua a trattare per fermare lo stop nel settore del trasporto aereo previsto per sabato 15 luglio. Intanto, le aziende ferroviarie, hanno già predisposto alcuni servizi informativi per i viaggiatori. Sul portale di Trenitalia si invitano i viaggiatori "a informarsi prima di recarsi in stazione.

Sono in ogni caso garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle ore 21". Tra i canali di informazione è disponibile il call center 800 89 20 21. Anche Italo ha pubblicato sul sito la lista dei treni garantiti, mettendo a disposizione degli utenti il servizio Pronto Italo 060708.

Dopo una fitta serie di incontri al ministero dei Trasporti, dai sindacati è arrivato un no secco alla richiesta di fermare l’agitazione sul filo di lana. "La convocazione è stata tardiva, fuori tempo massimo", hanno spiegato i leader delle organizzazioni sindacali di categoria. I rappresentanti dei ferrovieri hanno anche ribadito le richieste: "Serve un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici".

Dai treni agli aerei. Sabato 15 luglio, tranne schiarite dell’ultima ora, sarà una giornata da bollino nero per chi deve viaggiare. A scioperare da Nord a Sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone l‘immediato rinnovo. Incroceranno poi le braccia dalle 12 alle 16 i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. L’Enac, l’Ente che presiede all’aviazione civile, darà la lista dei voli garantiti, ricordando che "durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati".