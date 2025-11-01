Scioperi, sarà un novembre caldo. Il calendario completo: dalla scuola ai treni, ecco chi si ferma

Roma, 1 novembre 2025 – Sarà un mese di scioperi e agitazioni, quello di novembre appena cominciato. In testa ci sono le proteste legate ai trasporti, ma i primi a incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto scuola seguiti da medici e farmacisti. Ecco dunque il calendario completo che culminerà con lo sciopero generale nazionale di venerdì 28 novembre, che è stato indetto dai diversi sindacati e coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato.