Scienze, l’ora delle donne. Parola chiave: tecnologia

"Nelle materie tecnologiche come l’ingegneria, in quasi tutti i corsi, la percentuale di studentesse è sotto il 40% del totale. È evidente che poi la percentuale di ricercatrici non possa essere più elevata. Il tema allora è fare in modo che, anche con iniziative come questa, le ragazze si appassionino prima dell’università alla tecnologia, uno strumento che può supportare la ricerca di soluzioni alle grandi sfide che abbiamo davanti, da quelle climatico-ambientali a quelle sociali ed economiche". Parole di Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano alla tavola rotonda del Festival dedicato all’Ingegneria, organizzato dall’ateneo al Campus Bovisa. L’evento è stato moderato da Simona Ballatore, giornalista di Quotidiano nazionale QN– Il Giorno che è media partner. Parola chiave di questa terza edizione è "ingegnera", titolo diventato da poco ufficiale.

"Dare un nome giusto alle cose non è un vezzo culturale di qualche femminista. Farsi chiamare direttrici, ingegnere, architette è creare il nostro mondo, fare politica con la p maiuscola" l’osservazione di Agnese Pini, direttrice responsabile di QN Quotidiano Nazionale. Ma c’è un problema "grandissimo" nel nostro Paese. "Secondo dati Istat del 2021 in Italia non lavora neppure una donna su due e nel Meridione la percentuale scende al 30%. Giusto celebrare le donne ai vertici ma noi i problemi ce li abbiamo alla base. I livelli occupazionali sono tragici e non adeguati per un Paese che è uno dei più industrializzati al mondo e fa parte del G7 e dell’Unione Europea" ha aggiunto Pini.

Gabriella Greison, divulgatrice scientifica, attrice e drammaturga, ha ricordato la sua battaglia per la laurea postuma a Mileva Maric, fisica talentuosa (e moglie di Albert Einstein) a cui fu impedito di laurearsi: "Alle donne fino al ventesimo secolo è stato impedito di proseguire nel percorso scientifico: non è che fossero meno brave", ha rimarcato. Un destino diverso rispetto a quello di Amalia Ercoli Finzi, professoressa Onoraria di Meccanica del Volo Spaziale al Politecnico di Milano, che ha ricordato: "È stato impressionante quello che abbiamo trovato con la missione Rosetta a cui ho dedicato 20 anni della mia vita. Sulla superficie della cometa abbiamo trovato molecole organiche e addirittura un aminoacido, uno dei mattoni della vita. Questo ha cambiato la mia visione del futuro: mi sono resa conto che noi non siamo soli nell’universo perché ci sono le comete che portano in giro la vita. Spero che, se ci riusciranno, ci portino una vita più brillante, intelligente e migliore della nostra".

Il Festival dell’Ingegneria proseguirà anche oggi e domani con incontri, lezioni, stand espositivi, film, spettacoli e performance serali: "Apriremo le porte ai più piccoli, con laboratori riservati a bambini da 6 a 13 anni, e poi a tutte le persone appassionate, con oltre 25 laboratori in cui docenti e oltre 200 ricercatori racconteranno la loro vita, le sfide vinte e i traguardi raggiunti. Sarà vera kermesse e terreno di incontro fra la popolazione del Politecnico e i cittadini milanesi" ha concluso Marcella Logli, direttore dell’Area Public Engagement e Comunicazione del Politecnico di Milano.