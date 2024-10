Tutte le tasse sulla casa: quali sono a rischio stangata Quante e quali sono le imposte che gli italiani pagano sulle case? Il Codacons ha messo in fila tutte le spese sugli immobili. Una questione tornata di attualità dopo le parole di Giancarlo Giorgetti sulla rimodulazione delle rendite catastali in particolare per chi ha fatto interventi usufruendo del Superbonus. Alcuni aumenti sono diretti ed altri indiretti.