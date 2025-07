Targa per i monopattini: da quando, come farla e i costi. Multe salate ai trasgressori Il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti ha emanato un decreto che disciplina i contrassegni identificativi per i monopattini. Non solo, viene introdotto l'obbligo del casco anche per i maggiorenni e si definiscono le caratteristiche che dovrà avere la targa personalizzata