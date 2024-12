Piano Italia di Stellantis: ecco i modelli di auto che si produrranno fabbrica per fabbrica

Roma, 17 dicembre 2024 - Stellantis assicura un ''forte impegno in Italia'' e prevede ''2 miliardi di investimenti nel solo 2025, più 6 miliardi di acquisti da fornitori che operano in Italia''. Lo afferma Jean Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, in occasione del tavolo al Mimit dove l'azienda ha presentato il piano per i prossimi anni per le fabbrica italiane. Un piano che - assicura - ''non prevede aiuti pubblici: tutti gli investimenti sono finanziati con risorse proprie''.

Il manageri ricorda che Stellantis è il gruppo industriale che '''ha investito di più in Italia: 10 miliardi nel 2021-2025, che salgono a 40 miliardi considerati anche gli acquisti da fornitori operanti nel Paese'', sottolinea Imparato. Ogni stabilimento ''ha un piano di produzione di modelli che coprono i prossimi anni e arrivano al 2032''.

Ecco, fabbrica per fabbrica, il piano presentato da Jean-Philippe Imparato, capo Europa di Stellantis al tavolo convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.