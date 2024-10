Chi sciopera il 18 ottobre (e chi no): mezzi pubblici a rischio, automotive in piazza

Roma, 14 ottobre 2024 - Venerdì 18 ottobre 2024 sarà una giornata complicata per molti italiani a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Cobas. La mobilitazione riguarda "i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale". Si mobilita il Trasporto pubblico locale, con probabili incovenienti per gli utenti di bus, mentro e treni regionali. Anche nel comparto aereo sono possibili ritardi e cancellazioni dei voli programmati. Sono a rischio le lezioni a scuola così come i servizi della Pubblica amministrazione, a cominciare da quelli dell'Inps, che avvisa di possibili disagi. Venerdì è anche il giorno della grande mobilitazione dell'Automotive alle prese con la crisi più grave della sua storia. I lavoratori di Stellantis, ma non solo, scenderanno in piazza a Roma: per la manifestazione sono attese migliaia di persone