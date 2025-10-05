Pensioni, la guida alle novità: dall'aumento dell'età dal 2027 si salva chi raggiunge i 64 anni (ma c'è un piano B)

ROMA – Solo coloro che avranno almeno 64 anni nel 2027 non dovrebbero subire l’aumento di tre mesi delle condizioni e dei requisiti per le molteplici forme di pensionamento. È questa, secondo le ultime indiscrezioni, la soluzione attorno alla quale stanno lavorando i tecnici della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del Lavoro per limitare gli effetti dell’adeguamento di età e anni di contributi all’incremento della cosiddetta speranza di vita, senza gravare eccessivamente sulle casse pubbliche. Tanto più se si intende conquistare l’obiettivo del 3 per cento nel rapporto deficit-Pil. Ma vediamo il complesso della controversa vicenda.