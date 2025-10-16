Manovra, rinnovi contrattuali detassati del 10%. Le ultime novità su fisco, imprese, case e famiglia

Roma, 16 ottobre 2025 - È una delle carte giocate nel finale di manovra dal governo, ma può rivelarsi significativa sia sul fronte delle relazioni con le parti sociali sia su quello della spinta all’aumento dei salari. Sono i 2 miliardi di euro destinati alla detassazione al 10 per cento dei rinnovi contrattuali. Tant’è che la ministra del Lavoro Marina Calderone si mostra soddisfatta "per aver potuto accogliere le sollecitazioni dei sindacati e del mondo delle imprese". Parole alle quali si accompagnano quelle del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che, dopo giorni di allarmi e critiche, fa sapere che c’è "apprezzamento per la tenuta del debito, merito del ministro Giorgetti, che darà vantaggio al nostro Paese, ma serve anche la crescita e mi sembra che in questi giorni si stia andando verso questa direzione".

E, con riferimento anche alla misura del cosiddetto «iper-ammortamento» per le imprese, insiste: "Importante che sia triennale". Dunque, a conti fatti, da sciogliere, in vista del varo della legge di Bilancio (atteso per domani, potrebbe slittare a lunedì), restano il capitolo del contributo delle banche e delle assicurazioni e quello dell’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali, da sterilizzare.

Una partita, quella delle banche, sulla quale è in corso un vero braccio di ferro con gli istituti ma anche interno alla maggioranza. Il peso totale della contribuzione dovrebbe essere di 4,5 miliardi ma non è ancora chiaro quale sarà l’onere per il comparto del credito e quello delle assicurazioni. Le ultime ipotesi fanno riferimento, oltre all’allungamento delle Dta oggetto dell’accordo dello scorso anno, anche ad altre possibilità di tassazione sulle quali non c’è accordo. Di sicuro, per il vicepremier Antonio Tajani, "il ministro Giorgetti ci ha assicurato che non ci saranno tasse sugli extraprofitti, che per noi sono inaccettabili". Ma torniamo al capitolo salari e detassazione. Si prevede – si legge nella proposta specifica - innanzitutto un’aliquota Irpef ridotta del 10 per cento, da applicare agli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028. La platea potenziale di beneficiari – si legge nella relazione tecnica – nell’arco del triennio 2026-2028 è di circa 14–15 milioni di lavoratori.

Nell’ipotesi che tutti i dipendenti privati interessati ottengano un rinnovo contrattuale nel periodo, con un incremento medio di circa 800 euro annui lordi ciascuno (valore corrispondente a circa 3,5% della retribuzione media), il monte retributivo aggiuntivo generato dai rinnovi contrattuali risulta dell’ordine di 12 miliardi annui a regime. Questo importo rappresenta la base imponibile soggetta all’aliquota Irpef agevolata del 10 per cento prevista dalla norma. A tassazione ordinaria il gettito sui 12 miliardi di aumenti sarebbe stato circa 3 miliardi annui (25% di 12 miliardi). La differenza fra tassazione ordinaria e tassazione agevolata rappresenta il minor gettito per l’Erario, ossia l’onere della misura. Su base annua a regime, tale minor gettito Irpef risulta circa 1,8 miliardi (cioè uno sconto fiscale di 15 punti percentuali su 12 mld di base imponibile). E, dunque, il vantaggio a regime per i lavoratori sarà di circa 1,8 miliardi l’anno che corrisponde all’aumento dei salari ottenibile. Ma nelle nuove regole a sostegno dei rinnovi contrattuali rientra anche quella sugli adeguamenti automatici delle retribuzioni in mancanza di rinnovi.

In caso di ritardi nei rinnovi, dal 2026 i datori di lavoro dovranno corrispondere aumenti fino al 5% annuo ai propri dipendenti, sui quali saranno dovute le normali imposte e contributi (in assenza dell’aliquota agevolata, poiché l’agevolazione spetta solo agli aumenti da rinnovo contrattuale formalmente sottoscritto). Ciò significa che, anche nello scenario di mancato rinnovo, i lavoratori percepirebbero un adeguamento parziale che verrebbe tassato con le aliquote ordinarie Irpef e contribuirebbe ai contributi sociali.