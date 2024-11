Manovra e pensioni: le strade (sempre più strette) per uscire dal lavoro nel 2025

Roma, 3 novembre 2024 - Vincoli, paletti, penalizzazioni e divieti renderanno l’uscita flessibile e anticipata verso la pensione una via stretta come lo è stata già quest’anno. Ma chi sono i lavoratori che, pur lungo gli impervi percorsi fissati dalla legge di Bilancio, potranno almeno tentare di lasciare il lavoro prima dei 67 anni di età o dei 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) di attività lavorativa? Vale la pena mettere a fuoco una prima mappa dei sommersi e dei salvati dei meccanismi stabiliti dalla manovra, in relazione alle classi di età dei potenziali pensionandi.