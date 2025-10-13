Manovra, dalle nuove pensioni a taglio Irpef, rottamazione delle cartelle e famiglie. Tutte le misure

La manovra per il 2026, con i suoi nodi da sciogliere, è il piatto forte della cena leggera a casa Meloni di domenica sera, con la padrona di casa e, come commensali, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro Giancarlo Giorgetti e Maurizio Lupi per Noi Moderati. Un summit a tavola durato fino a tardi, che, secondo fonti beninformate, ha permesso di trovare una prima quadra in vista del Consiglio dei ministri di domani. E così, con il taglio dell’Irpef per il ceto medio, ci si dovrebbe fermare a 50 mila euro. Con la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali non si arriverà alle rate di dieci anni. Mentre per l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 si andrà verso un intervento selettivo che limiterà molto il costo dello stop. E sul contributo di banche e assicurazioni non ci sarà nessuna forzatura o imposizione. Resta, invece, da risolvere l’opposizione del leader leghista all’aumento delle spese per la difesa: ma del pacchetto si parlerà non subito, ma nel corso dell’esame parlamentare.

I leader di centrodestra, dunque, si ritrovano in un vertice serale a cena a casa della premier prima della partenza di Giorgia Meloni per l’Egitto. Sul tavolo le questioni fondamentali, condivise da tutti che devono però trovare una forma definitiva in base ai calcoli che si faranno fino all’ultimo. Certo è che all’incontro i capi delle forze di maggioranza arrivano con i dossier più delicati già sminati. Non è un mistero che Forza Italia ha premuto da mesi per la sforbiciata alle aliquote fiscali per i redditi medi e la Lega ha puntato le sue carte innanzitutto su rottamazione e blocco degli aumenti dei requisiti previdenziali. Il vero scoglio rimane, fino alla fine, il contributo delle banche (e anche delle assicurazioni). Tajani ha puntualizzato, del resto che sugli istituti «ha prevalso la linea di Forza Italia: nessuna tassa sugli extraprofitti, ma dialogo costruttivo». E, in realtà, è intenso il dialogo di ministri e sherpa con i vertici dell’Abi per cercare una soluzione concordata sul contributo che le banche e le assicurazioni dovranno garantire alla manovra: in ballo ipotesi che hanno a che fare con la misura concordata l’anno scorso, il differimento delle Dta (Deferred Tax Assets, attività per imposte anticipate in termini tecnici), che potrebbe subire un nuovo slittamento dando liquidità extra ai conti pubblici seppure temporanea. Le entrate si aggirerebbero intorno ai 2,5 miliardi. Di certo, con una dote di 16 miliardi, la manovra 2026 si annuncia come la più leggera dal 2014.

E, del resto, nel corso del summit notturno una parte del confronto ha riguardato la condivisione dell’obiettivo illustro da Giorgetti di raggiungere un rapporto deficit-Pil sotto il 3 per cento per uscire dalla procedura di infrazione di Bruxelles e avere più spazio di azione. Tutti d’accordo sul punto. Non così, invece, sul controverso capitolo dell’aumento delle spese militari: Salvini, in particolare, ha insistito sull’esigenza di destinare le risorse a un capito ben più ampio, che comprenda la sicurezza interna e il contrasto dell’immigrazione clandestina. Una divergenza che di fatto sarà risolta più avanti, durante l’esame parlamentare del pacchetto.

Intesa, invece, sul taglio di due punti della seconda aliquota, dal 35% al 33%, per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. Il vantaggio può arrivare per i contribuenti ad un massimo di 440 euro l’anno. Via libera anche alla nuova rottamazione delle cartelle, che nelle ultime ipotesi viene spalmata in nove anni e 108 rate. Accordo anche sulla sterilizzazione selettiva per l’aumento dell’età pensionabile a partire dal 2027: il blocco di tre mesi potrebbe essere graduale e non per tutti.