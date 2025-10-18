Manovra 2026 da 18,7 miliardi. Tra famiglia, tasse, salari e pensioni

Roma, 18 ottobre 2025 - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra economica per il 2026. Una legge di Bilancio dello Stato che contiene diversi provvedimenti in materia di Irpef, pensioni, imposte. Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa al termine del Cdm ha detto: "Manovra che risponde alle esigenze degli italiani e delle famiglie. Una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle precedenti e si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità".