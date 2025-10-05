Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Hamas TrumpManifestazione Roma GazaFlotilla newsPensioniElezioni Calabria
Acquista il giornale
EconomiaManovra 2026 per le famiglie: bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi
5 ott 2025
CLAUDIA MARIN
Economia
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Manovra 2026 per le famiglie: bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi

2

Il bonus mamme diventa "strutturale”

3

Detrazioni per i figli, nuclei numerosi, assegno unico

4

Asili nido e congedi parentali (anche per i papà) stabilizzati

5

Gli effetti della manovra sui conti pubblici

6

Il nodo delle coperture finanziarie

  1. Home
  2. Economia
  3. Manovra 2026 per le famiglie: bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi

Manovra 2026 per le famiglie: bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi

Legge di bilancio da 16 miliardi, il capitolo dedicato a genitori e figli. Il governo prepara un aumento per l’assegno “da 40 euro” e un allargamento della platea. Detrazioni e spinta alla natalità: le misure per i nuclei numerosi

Bonus mamme

Nel cantiere della legge di Bilancio da 16 miliardi, oltre al corposo capitolo Irpef, con il taglio delle tasse per il ceto medio, spicca anche il capitolo dedicato a mamme e famiglie. È il tassello che deve tenere insieme due obiettivi spesso in tensione: dare un segnale sulla natalità e sulla conciliazione vita-lavoro, senza scardinare equilibri di finanza pubblica già fragili. La crescita fiacca e i margini stretti impongono interventi mirati più che maxi-riforme. Per questo il pacchetto sociale punta sul potenziamento di misure esistenti, rese più stabili e più leggibili per i beneficiari.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Pensioni, stop all’aumento dell’età ma non per tutti: 3 mesi in più congelati solo per chi ha già 64 anni
Articolo
Bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi: cosa c’è nella manovra 2026 per le famiglie
Articolo
Manovra 2026: dal taglio Irpef al bonus mamme, sconti e catasto. La legge di bilancio in 7 punti
Articolo
Taglio Irpef in manovra, aliquote ed effetti in busta paga: i calcoli per fasce di reddito

© Riproduzione riservata