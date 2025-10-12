Manovra 2026, il bonus casa: tutti gli aiuti, tra proroghe e addii

Roma, 12 ottobre 2025 - Comincia a prendere forma la manovra economica. E, soprattutto nel capitolo degli incentivi per l’edilizia, non mancheranno le novità. Alcune sicuramente positive, come la conferma per il 2026 dell’attuale sconto al 50% sulle ristrutturazioni edilizie (sia pure con qualche paletto che favorirà le prime abitazioni). Altre, meno buone, come ad esempio il passaggio dell’incentivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche dall’attuale 75% al 50%.

Ci sono poi le misure ancora in bilico, come quelle riservate a chi acquista mobili o elettrodomestici. Il governo non ha ancora deciso se prorogare l’incentivo per almeno un altro anno. Infine, dall’anno prossimo, dovremo dire addio al principe delle detrazioni, vale a dire al superbonus 110%, che, nato in risposta alla crisi post-Covid, ha finito per scavare una vera e propria voragine nei conti pubblici, fino ad essere paragonato, dall’attuale ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a una tossina. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle risorse che l’esecutivo riuscirà a trovare nelle pieghe di un bilancio sempre asfittico. Per prorogare l’attuale sconto del 50% sulle ristrutturazioni e per il cosiddetto ecobonus servirebbero almeno 1,5 miliardi. Per il bonus mobili, almeno 700 milioni.