Il prezzo del gas schizza ancora, Tabarelli: quali scenari per l'Italia e come difendersi La ricetta del presidente e fondatore di Nomisma Energia. "Non siamo ai livelli di febbraio 2022, ma la povertà energetica è un problema sottostimato. Per vedere i primi effetti del disegno di legge delega sul nucleare serviranno una decina d'anni".