Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Economia
EconomiaBtp valore: la guida completa con le informazioni essenziali
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Btp valore: la guida completa con le informazioni essenziali

Investimento minimo di 1.000 euro, durata di 7 anni, meccanismo 'step-up', premio fedeltà. Può essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato al trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale

I rendimenti del Btp Valore ottobre 2025

Partenza sostenuta per il nuovo Btp Valore ottobre 2025 che al debutto ha fatto registrare subito numeri importanti. Il collocamento rimarrà attivo fino a venerdì prossimo. Avrà una durata di 7 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo "step-up" (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il Btp Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi. Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo

