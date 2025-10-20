Btp valore: la guida completa con le informazioni essenziali

Partenza sostenuta per il nuovo Btp Valore ottobre 2025 che al debutto ha fatto registrare subito numeri importanti. Il collocamento rimarrà attivo fino a venerdì prossimo. Avrà una durata di 7 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo "step-up" (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il Btp Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi. Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo