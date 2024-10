Bonus spesa 1000 euro: domanda online, requisiti e quando arriva

Roma, 11 ottobre 2024 - È in arrivo un bonus spesa fino a 1000 euro e no, non c’entra niente con la Social Card attualmente in vigore. Si tratta di un nuovo aiuto economico contro il carovita finanziato dal governo destinato esclusivamente ai nuclei familiari più fragili. Per richiederlo, infatti, è necessario soddisfare requisiti molto più stringenti. Cerchiamo di fare chiarezza su come funzionerà il nuovo buono spesa, quando arriva e cosa cambia dalla Social Card.