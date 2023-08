Scelta di visione per spingere sullo sviluppo

Sandro

Neri

Le parole di Giorgia Meloni sono chiare: "Assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro. Quello di oggi è un primo passo", dice in apertura del Consiglio dei ministri. Ed è la prima volta che, da premier, si occupa di questa partita. Che il governo del Paese abbia deciso di intervenire direttamente sul tema del tlc ha un valore molto più che simbolico. Rende merito al valore strategico della rete e di una politica che, appunto partendo dalla valorizzazione di asset importanti come questo, pone le basi per uno sviluppo del settore e, insieme, del Paese. Un’infrastruttura come la rete fissa di Tim, lo vediamo a livello mondiale in situazioni simili, è il presupposto per ogni possibile crescita del digitale. Quindi per la modernizzazione di strutture e servizi che, come previsto anche dal Pnrr, non possono che passare dalla digitalizzazione. Tutto quanto è legato al passaggio di dati nei cavi e nell’etere è funzionale a una crescita di competitività, di valore e di progresso sociale. Già pensare all’intelligenza artificiale, che si basa sul passaggio di dati ad altissima velocità, dà la misura dell’importanza di questa sfida.

Il governo, ed è una scelta politica legata a una visione concreta, ha deciso di interessarsi del settore delle telecomunicazioni anche per garantire all’Italia standard europei. Nel 2030 tutta l’Europa dovrà essere dotata di infrastrutture ad altissima velocità. Ed è decisivo risolvere le criticità che da noi affliggono il settore. Per effetto di varie concause, tra cui anche l’entità del debito di Tim. Ora l’auspicio è di un intervento a livello europeo per risolvere la frammentazione che toglie competitività agli operatori rispetto ai competitor americani e asiatici.