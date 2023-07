Scambio casa, la nuova moda per le vacanze. Come funziona

Quando si parte per le vacanze quello che più si cerca è un luogo confortevole dove poter alloggiare, prestando sempre attenzione alle spese da sostenere. Una soluzione possibile, decisamente più economica rispetto agli alberghi e ai residence, è il cosiddetto home for home, lo scambio casa. È una vera e propria forma di baratto con cui due persone, residenti in luoghi differenti e reciprocamente interessate a visitare il Paese o la città dell'altra, decidono di scambiarsi la casa per un dato periodo di tempo. Il costo di questa operazione è nullo, con gli inquilini che ripagano l'alloggio offrendo a loro volta una casa per il soggiorno dell'altra persona.

Scambio casa per le vacanze

Lo scambio di casa per le vacanze è una procedura che negli ultimi anni ha avuto una grande diffusione, soprattutto per via della sua convenienza. Per poter svolgere questa pratica non è necessario essere proprietari dell'immobile che si concede e, dunque, anche l'affittuario può farne ricorso visto che nessun contratto d'affitto può vietare la presenza di ospiti. Ad ogni modo è sempre meglio informare il proprietario della propria attività, avendo così la certezza di non incappare in spiacevoli conseguenze future. I due soggetti coinvolti nel baratto delle case per le vacanze possono svolgere lo scambio simultaneamente oppure concordare di farlo in periodi differenti. Viene da sé che lo scambio in contemporanea permetta ad entrambe le case di essere libere per quel dato periodo e, quindi, di aver meno problemi nella gestione dell'intera procedura. Di fondamentale importanza quando si scambiano le abitazione è raggiungere preventivamente un accordo chiaro, nel quale, ad esempio, si decida chi sarà a dover pagare le bollette o ad innaffiare le piante. Entrambe le parti, inoltre, si impegnano a rispettare il cosiddetto galateo per lo scambio casa con le regole di comportamento nell'alloggio, tutte orientate a preservare l'integrità degli spazi che si va ad occupare. Oltre ai vantaggi di costo evidenti, lo scambio casa per le vacanze comporta anche altri benefici, come:

- la possibilità di avere sempre qualcuno in casa e, dunque, allontanare il rischio di subire furti da parte dei ladri; - non dover interrompere le quotidiane operazioni di gestione della casa, della cura degli animali domestici a quella delle piante; - avere un'esperienza di viaggio autentica, vivendo come tutti gli altri abitanti del luogo che si decide di visitare.

Scambio casa, come funziona

Per poter scambiare la casa per le vacanze, il primo passaggio da effettuare è quello di entrare nel circuito dedicato a questa attività. Online sono molti i siti che facilitano la pratica, con gli utenti che dovranno solo registrarsi al portale, leggere le informative sulla privacy ed iniziare a cercare uno scambio. A questo punto si potrà essere contattati o avviare in prima persona una conversazione con altri utenti per provare ad impostare il baratto. In questa fase, decisamente la più delicata, è bene cercare di instaurare un rapporto di fiducia con la controparte, avendo cura anche di essere il più chiari possibili in merito alle condizioni che si vogliono dallo scambio. I siti di riferimento per lo scambio delle case vacanze sono diversi:

- Homelink; - Scambiocasa; - Stay4free; - GuesttoGuest; - HomeforHome; - Home for Exchange.