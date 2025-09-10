Scalable Capital diventa banca europea: tassi al 3,5% e nuovo conto digitale

Scalable Capital, nota fintech paneuropea fondata nel 2014, ha raggiunto un nuovo traguardo ottenendo la licenza bancaria completa dalla Banca Centrale Europea (BCE) e trasformandosi ufficialmente in ente creditizio CRR sotto la supervisione di BaFin e Deutsche Bundesbank. Questo passo strategico consente alla società di offrire tutti i servizi di investimento e bancari da un’unica piattaforma, rafforzando la propria presenza nel panorama fintech continentale.

Con questa evoluzione, Scalable Capital integra i servizi bancari tradizionali – come la gestione dei depositi, l’intermediazione, il clearing e il settlement – in un modello completamente verticalizzato, sviluppato con tecnologia proprietaria che abbraccia l’intera catena del valore. La mission dichiarata dai suoi fondatori, Erik Podzuweit e Florian Prucker, è accompagnare i clienti in tutte le fasi della vita finanziaria, dallo sviluppo del primo piano di accumulo fino alla pensione, offrendo soluzioni efficienti, sicure e integrate.

Nuove soluzioni di risparmio e tassi competitivi

Tra le novità più rilevanti, Scalable Capital introduce un sistema flessibile di gestione delle liquidità su più banche. Dal 1° ottobre 2025, i clienti PRIME+ riceveranno un tasso annuo variabile pari al tasso di deposito BCE (attualmente 2%) senza limiti di saldo, mentre i clienti FREE beneficeranno dello stesso tasso fino a 100.000 euro. In fase promozionale, vengono riconosciuti tassi del 3,5% annuo fino a 50.000 euro (FREE) e 500.000 euro (PRIME+) fino al 31 dicembre 2025.

I depositi sono distribuiti tra la nuova Scalable Capital Bank e partner bancari, con garanzia di legge fino a 100.000 euro per cliente e per banca, offrendo così maggiore sicurezza e trasparenza. La ripartizione dei saldi sarà sempre consultabile via app e web, a garanzia di un controllo totale da parte dell’utente.

Il lancio del credito digitale e le condizioni vantaggiose

La nuova licenza permette anche l’introduzione di una linea di credito diretta erogata dalla banca. I clienti tedeschi saranno i primi a poter richiedere prestiti da 1.000 a 100.000 euro con condizioni particolarmente flessibili: niente piano di rimborso predeterminato, nessun termine fisso, solo interessi variabili a partire dal 3,24% per clienti PRIME+ (e 4,24% per FREE), senza costi aggiuntivi. L’importo degli interessi viene calcolato quotidianamente e l’intero processo avviene digitalmente, in pochi click su app e web.

L’introduzione del credito riflette la volontà di allargare progressivamente l’offerta anche ad altri mercati europei, tra cui l’Italia, già nel mirino grazie al recente insediamento di un ufficio a Milano.

La piattaforma tecnologica integrata: investire, risparmiare, crescere

Dal 2024 Scalable Capital gestisce i conti dei clienti tramite una piattaforma interna completamente verticalizzata, che abbina efficienza tecnologica e ampiezza d’offerta. L’attività di trading, già ampliata alla European Investor Exchange di Hannover (gestita dalla stessa fintech) avrà orari estesi (dalle 7:30 alle 22:00 a partire dal 15 settembre 2025) ed è operativa sia su questa piazza che su gettex (Börse München) e Xetra (Deutsche Börse).

Oggi la proposta d’investimento racchiude strumenti come tassi d’interesse vantaggiosi, ETF, azioni, fondi comuni, criptovalute, obbligazioni, certificati e anche private equity, grazie all’accesso ai Fondi Europei ELTIF. La customer base di Scalable Capital è variegata: dall’investitore attivo al cliente con patrimoni importanti, fino al risparmiatore che muove i primi passi.

Innovazione e intelligenza artificiale come fattore differenziante

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è l’introduzione, in anteprima europea, di una funzione di Insight basata su intelligenza artificiale generativa integrata direttamente negli ecosistemi digitali del gruppo. Grazie a questa AI, gli utenti possono ricevere risposte in tempo reale a domande su finanza e investimenti – il tutto senza ottenere raccomandazioni personalizzate, rispettando il confine della consulenza.

Scalable Capital, tuttavia, non mira solo al retail: attraverso la sua divisione Wealth (non ancora operativa in Italia), offre servizi di gestione patrimoniale e soluzioni white-label dedicate anche ad altre realtà bancarie partner. Ad oggi il gruppo vanta più di 30 miliardi di euro in gestione e oltre un milione di clienti in tutta Europa, grazie a una presenza capillare in città chiave come Monaco, Berlino, Vienna, Milano e Londra, con una forza lavoro superiore alle 700 persone.

Espansione europea e sviluppo locale

L’apertura di uffici a Milano e Vienna sancisce chiaramente la volontà di radicamento e sviluppo nei principali mercati europei, con l’obiettivo di adattare sempre di più prodotti e servizi ai bisogni specifici dei clienti locali. L’ambizione è chiara: diventare la piattaforma di riferimento per investimenti, risparmio e credito nella nuova era bancaria digitale d’Europa.