Intervista a Sbarra: "Meno stage e tirocini. Più apprendistato con salari adeguati"

Ma davvero i giovani non vogliono più impegnarsi o le offerte di lavoro per loro sono spesso "indecenti"? "Guardi, dobbiamo uscire da questa retorica dei giovani che rifiutano o non cercano più lavoro – si infervora Luigi Sbarra, numero uno della Cisl –. Ci sono milioni di giovani e soprattutto di donne che non sono pagati abbastanza e a cui bisogna offrere un’occupazione stabile, salari giusti, parità di genere, una pensione dignitosa. Tutto questo oggi non avviene. Detto ciò, c’è anche un problema di competenze in linea con la domanda delle aziende: dunque il tema della formazione perpetua e della riforma delle politiche attive, attraverso una integrazione con il privato, è cruciale". Certo è che il binomio giovani e lavoro richiama immediatamente il dramma della precarietà: come affrontarla senza mettere in mora la flessibilità utile al mercato del lavoro? "Chi pensa di risolvere il tema della precarietà con ricette populistiche o con nuove leggi calate dall’alto commette un grave errore. Bisogna potenziare i canali di ingresso stabili e professionalizzanti, a partire dall’apprendistato e rendere il lavoro a termine più costoso di quello stabile, immaginando anche di alimentare un fondo per le pensioni di garanzia per giovani e donne. Quanto alla buona flessibilità, andrebbe pagata di più come avviene in tanti Paesi europei e non diventare l’anticamera della instabilità". Come? "Significa smettere di affrontare sul piano delle regole una questione che va trattata sul piano dei costi. Poi bisogna dire basta con i falsi stage e tirocini, le false partita Iva, praticantati infiniti, per non parlare delle cooperative spurie. Lì si annida il fenomeno della precarietà e del lavoro sfruttato e sottopagato. Per non parlare del sommerso che coinvolge 3 milioni di persone nel nostro Paese: e per questo ci vogliono controlli e sanzioni severe riconoscendo il lavoro nero ...