Satispay punta su innovazione e welfare: 400 nuove assunzioni nel 2025

Satispay, la super app italiana di mobile payment, continua a distinguersi non solo per l’innovazione tecnologica nel settore dei pagamenti digitali, ma anche per il suo approccio pionieristico al welfare aziendale. Con un team in espansione e un programma di benefit all’avanguardia, l’azienda si posiziona come modello di riferimento per le imprese che puntano a coniugare crescita economica e benessere dei dipendenti.

Espansione del team e nuove assunzioni

Nel 2025, Satispay ha annunciato un piano ambizioso di 400 nuove assunzioni, che porteranno il team a superare le 1.000 persone. Questo incremento è parte di una strategia più ampia per sostenere la crescita dell’azienda, che oggi conta oltre 5,3 milioni di utenti e una rete di circa 400.000 esercizi commerciali convenzionati. Le posizioni aperte spaziano in diversi ambiti, dal tech al marketing, confermando l’impegno dell’azienda nel costruire un team multidisciplinare e altamente qualificato.

Il programma di welfare “Satispay CareAbout”

Satispay ha sviluppato un programma di welfare aziendale denominato CareAbout, che si articola in tre principali aree: Health, Family e Growth. Questo sistema integrato mira a migliorare la qualità della vita lavorativa e personale dei dipendenti attraverso una serie di benefit innovativi:

CareAbout Health : include una partnership con Serenis , piattaforma specializzata in psicologia e nutrizione online. Ogni dipendente ha accesso a cinque sedute gratuite di supporto psicologico e può personalizzare ulteriori percorsi a condizioni agevolate1.

: include una partnership con , piattaforma specializzata in psicologia e nutrizione online. Ogni dipendente ha accesso a cinque sedute gratuite di supporto psicologico e può personalizzare ulteriori percorsi a condizioni agevolate1. CareAbout Family : prevede misure concrete per supportare i genitori, come il raddoppio dei giorni di congedo parentale (20 giorni) per il secondo genitore nei primi cinque mesi dalla nascita o adozione, oltre a cinque giorni pagati all’anno per assistere i figli malati1.

: prevede misure concrete per supportare i genitori, come il raddoppio dei giorni di (20 giorni) per il secondo genitore nei primi cinque mesi dalla nascita o adozione, oltre a cinque giorni pagati all’anno per assistere i figli malati1. CareAbout Growth: offre corsi personalizzati di formazione linguistica e programmi specifici per lo sviluppo delle competenze manageriali. Inoltre, il piano di Stock Option consente ai dipendenti di partecipare alla crescita economica dell’azienda, favorendo una maggiore responsabilizzazione e allineamento con gli obiettivi aziendali.

Un modello di innovazione nel settore fintech

Fondata nel 2013 e diventata il primo unicorno italiano nel 2022 con una valutazione superiore al miliardo di euro, Satispay ha rivoluzionato il mercato dei pagamenti digitali grazie alla sua piattaforma indipendente ed efficiente. L’app consente agli utenti non solo di effettuare pagamenti nei negozi fisici e online, ma anche di gestire buoni pasto, ricariche telefoniche, bollettini e molto altro. L’obiettivo dichiarato è diventare la rete di pagamento europea per eccellenza.

Impatto del welfare aziendale su produttività e retention

Il programma CareAbout non è solo un investimento sui dipendenti ma rappresenta anche una strategia aziendale mirata a migliorare la produttività e fidelizzare i talenti. Studi dimostrano che politiche di welfare ben strutturate aumentano la soddisfazione lavorativa e riducono il turnover del personale. Inoltre, il welfare aziendale offre vantaggi fiscali significativi alle imprese, rendendolo una scelta strategica anche dal punto di vista economico.

Satispay si conferma un esempio virtuoso nel panorama imprenditoriale italiano ed europeo. La combinazione tra innovazione tecnologica e attenzione al capitale umano rappresenta un modello replicabile per altre aziende che desiderano crescere in modo sostenibile. Con iniziative come CareAbout e un piano ambizioso di espansione del team, Satispay non solo consolida la sua posizione nel mercato fintech ma contribuisce anche a ridefinire gli standard del lavoro moderno.