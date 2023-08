Satispay, il ceo Dalmasso: “Diventeremo primi in Europa”

Gli unicorni esistono, almeno in economia: sono le startup che superano il valore di un miliardo di euro. Satispay, società di pagamenti digitali fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta, è diventata un unicorno dopo meno di dieci anni, lo scorso settembre.

Come nasce l’idea vincente, e sopratutto come si trasforma in unicorno?

«L’idea è la parte meno importante – spiega Alberto Dalmasso, classe 1984, uno dei tre fondatori e oggi Ceo –. Sta tutto nell’esecuzione. È facile pensare di fare un sistema di pagamento più economico delle carte di credito per farlo accettare di più dagli esercenti, però poi bisogna realizzarlo. Serve un’ambizione enorme e puntare estremamente in alto».

Uno spunto l’avrete avuto…

«Volevamo trovare un modo più trasparente per fare donazioni alle Onlus. Abbiamo intercettato un macrotrend, in un settore grande e in crescita: è stato centrale capire che i pagamenti elettronici erano all’inizio e potevamo innovare in un mercato destinato a esplodere».

Idee chiare fin da subito?

«Fin dall’inizio noi abbiamo voluto creare il network di pagamento leader a livello europeo. Diventare un unicorno è solo una tappa».

Obiettivo ambizioso: come si resta coi piedi per terra?

«Serve avere umiltà di riconoscere che quello che stai realizzando è molto più grande di te e quindi devi ogni giorno migliorarti per essere all’altezza di quello che stai creando».

La difficoltà maggiore, all’inizio?

«La stessa di oggi: trovare le persone giuste. All’inizio nessuno vuole lavorare con te, devi convincere tutti. Poi quando trovi chi coglie l’ambizione del progetto e si vuole buttare, devi capire se è la persona giusta per te. Vale anche oggi: stiamo assumendo più di una persona al giorno (Satispay ha oltre 550 dipendenti) e non è semplice, perché certe competenze in Europa e in Italia non ci sono».

A proposito di competenze, cosa avevate studiato?

«Io ho studiato Economia e Dario (ndr Brignone) ha studiato Informatica. Anche Samuele (ndr Pinta), che si è unito a noi poco dopo, ha una formazione informatica».

Finiti gli studi, sapeva già cosa fare?

«Non ero consapevole nemmeno del tipo di carriera che volevo. Mi sono serviti gli insegnamenti del collegio dove stavo a Torino. Era un collegio dove studiavano persone di tutte le università, e dove si era apprezzati e valutati in funzione di quante cose si facevano oltre allo studio: organizzare i tornei sportivi, le feste, tenere pulito il bosco della collina. Mi ha portato a capire cosa avrei eventualmente voluto fare».

Un hobby che le è rimasto?

«Facevo già pallanuoto e sci. Ho iniziato a fare vela: mi ha insegnato come si debba essere leader mettendo gli altri a proprio agio perché, se nella situazione difficile in barca ti metti a urlare, si crea il panico e fai il disastro. E poi la corsa: correvo lungo il Po a Torino e poi nelle colline, fino al Parco Leopardi, al Parco della Maddalena. Adesso a Milano ho meno posti dove correre, però continuo, a volte anche sul tapis roulant. La corsa ha la flessibilità per cui basta poco tempo e la puoi fare anche quando viaggi».

Quanto conta continuare a imparare?

«È fondamentale, a tutti i livelli. Non sei mai competente abbastanza, nel senso che ciò che funziona oggi non funzionerà domani».

Cos’è che tiene questo fuoco così acceso?

«Sapere perché lo facciamo, sentire che stiamo aiutando piccoli esercenti a rimanere rilevanti nell’epoca della digitalizzazione. Anche decidere cosa non fare ci tiene motivati».

Ad esempio?

«Abbiamo scelto di non gestire pagamenti del gambling, del gioco online. Sapere che Satispay ha certi valori, va in certe direzioni, è un contesto sicuro, si è rivelata una scelta importante più verso l’interno che verso l’esterno».

Come si bilancia tutto questo con la vita privata?

«Per i primi 4 anni, noi tre fondatori non ci siamo mai fermati, se non a Natale o per il compleanno. È giusto così, e siamo contenti di averlo fatto. Non è così adesso. Io ora sono più a lottare perché sono i due bambini piccoli a chiedere il mio tempo, perché li voglio portare all’asilo al mattino, li voglio crescere, voglio stargli vicino. Avviene con un giusto tempismo, perché ti forza a delegare e a responsabilizzare altri».

Cosa trova, chi viene a lavorare con voi?

«È un’azienda dove cerchiamo di lavorare bene più che tanto. Vogliamo che Satispay sia l’occasione di successo per persone di talento che hanno voglia di avere successo. Ci sono momenti di grande urgenza, dove capita a tutti di lavorare anche nei weekend. Però l’importante è che ci sia questa sensazione di essere parte di una squadra che sta giocando il campionato del mondo».

E lo smartworking?

«Non siamo dei fan. Chiediamo di essere tutti in ufficio dal lunedì al mercoledì e diamo la possibilità di scegliere se venire in ufficio il giovedì e il venerdì. All’inizio non c’era quasi nessuno, ora vedo sempre più persone. Sanno che il giovedì è il giorno in cui è più facile trovare il tempo per fare due chiacchiere, è diventato momento di confronto. Per noi il luogo fisico è fondamentale».

Un milione di utenti prima del Covid, ora sono quattro: una opportunità ben sfruttata.

«Abbiamo fatto vedere che col Covid eravamo diventati più forti. Nel giro di un paio di anni abbiamo raccolto più di 400 milioni di euro».

Quanto manca a diventare leader a livello europeo?

«Ci vorranno 20 anni e ci saranno delle fasi: vogliamo diventare i più usati in Italia, poi in Francia e via via diventeremo rilevanti nei principali Paesi».

Vi quoterete in Borsa?

«Sì, ma non ora, forse fra 5 o6 anni. Possiamo e dobbiamo ancora investire per crescere molto rapidamente. La Borsa non è fondamentale, ma è probabile».