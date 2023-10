Sanità, il governatore della Calabria: "Le Regioni sono concordi, servono subito 4 miliardi. Poi la riforma del sistema"

Roma, 4 ottobre 2023 – “Abbiamo chiesto di destinare almeno 4 miliardi di euro al sistema sanitario". La richiesta riferita dal presidente di centrodestra della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è quella avanzata all’unisono da tutti i governatori ai quali ieri si è rivolta a Torino la premier Giorgia Meloni. Dalla trincea di commissario della dissestata sanità calabrese, Occhiuto avverte però che non basta concentrarsi sulle risorse se al contempo non si mette mano a "una riforma del sistema sanitario nazionale" per centrare i servizi sui bisogni dei cittadini".

Presidente Occhiuto, al netto della prossima manovra, i conti della Nadef prevedono una riduzione di spesa per la sanità da 134,7 a 132,9 miliardi. Da governatori con in carico la salute dei cittadini, siete preoccupati dalle previsioni del governo?

"Un giudizio compiuto bisognerà esprimerlo sulla manovra finanziaria. I presidenti delle Regioni, senza distinguo di colore politico, hanno chiesto al Governo di destinare almeno 4 miliardi di euro al sistema sanitario. È evidente, come ha rilevato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le risorse sono indispensabili, ma è necessario anche predisporre provvedimenti utili ad adeguare il sistema sanitario ai bisogni dei cittadini".

Adeguare in che modo?

"Abbiamo intanto un enorme problema di reclutamento del personale sanitario. Io sono stato costretto a trovare medici a Cuba. La Calabria ha un sistema distrutto da 12 anni di commissariamento da parte dei governi nazionali, mansione che io adempio da 2 anni. Non c’era nemmeno una contabilità. In un sistema così malmesso, i problemi di reclutamento sono anche più gravi rispetto a quelli che denunciano le altre Regioni. Per cui bisogna davvero intervenire nella direzione di rendere più attrattiva la sanità pubblica per il personale medico. A cominciare dai pronto soccorso, dove guadagnano meno coi turni più massacranti".

Oltre alla carenza cronica c’è un esodo di medici?

"Sta accadendo che i medici si dimettono dal pubblico per andare nelle cooperative col sistema dei gettoni, con un enorme aggravio dei costi. Altro che sanità pubblica… Qui si va nella direzione della privatizzazione del rapporto di lavoro. A volte sento lanciare strali contro la sanità privata, che quando è in convenzione serve però a curare le persone. Qui è molto peggio. Si sta privatizzando il rapporto di lavoro e si sottraggono risorse destinate alla cura dei cittadini per pagare di più medici che nel pubblico costerebbero meno. Bisogna far in modo che i medici guadagnino di più nel pubblico, senza consentire al mercato dei ‘gettonisti’ di speculare sulla difficoltà del sistema sanitario".

La sanità italiana sconta spesso anche un annoso problema di fatiscenza, oltre che assenza, delle strutture...

"Non si possono rimandare gli investimenti. È chiaro che il Pnrr salute, come tutti gli altri interventi del Piano, necessiti di una rimodulazione. Ma le risorse occorrenti per realizzare tutte le case e gli ospedali di comunità devono comunque essere individuate. Sento dire che il governo vorrebbe reperirle nelle risorse già a disposizione delle Regioni per l’edilizia sanitaria. Ma sono voci, circa 11 miliardi, che le Regioni hanno in pancia a causa di procedure di spesa troppo farraginose. Forse sarebbe più utile semplificare queste procedure per accelerare gli investimenti prima di parlare di tagli".

Va detto che da decenni in Italia si riduce la spesa e il numero dei posti letto, quando basta guardare le statistiche mondiali sul Covid per rilevare che dove più sono i letti meno son stati i morti...

"È calato il numero di posti letto e aumentato il fabbisogno di sanità da parte dei cittadini. Perché si è investito poco in prevenzione. Molte malattie si cronicizzano e costano di più. Oggi praticamente tutti i sistemi regionali hanno una richiesta di prestazioni sensibilmente superiore al passato. Anche perché invecchia la popolazione. È chiaro che questi problemi non sono addebitabili a un governo in carica da un anno, ma a straordinari errori di programmazione fatti negli ultimi decenni da parte dei governi e anche dagli ordini dei medici, ad esempio con l’insistenza sul numero chiuso a medicina. Il governo della sanità non è mai stato ritenuto un’attività strategica negli ultimi decenni. E oggi ne paghiamo il prezzo".

Dal suo punto di vista di governatore e commissario, oltre al personale e le strutture, quali sono le priorità?

"Bisogna comprendere che la sanità non è solo ospedali, occorre far funzionare l’assistenza territoriale e la medicina di base. Che serve a frenare il ricorso ai pronto soccorso, mentre oggi quasi tutto si scarica su quelli. E poi, occorre cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalla telemedicina per la cura dei malati cronici, che sono una parte consistente degli accessi ai pronto soccorso. Il che dimostra che c’è un tema essenziale di finanziamento, ma è altrettanto essenziale riformare il sistema".