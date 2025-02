San Valentino 2025: ecco le mete preferite dagli italiani e quanto costano

Roma, 13 febbraio 2025 – San Valentino è alle porte e, per l'occasione, gli innamorati sono pronti a concedersi weekend romantici in splendide località italiane e straniere dall'atmosfera unica. L'ultimo studio condotto da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha permesso di stilare la graduatoria delle mete più gettonate scelte dagli italiani per il loro fine settimana all'insegna dell'amore. Su trenta destinazioni totali soltanto due si trovano fuori dai confini italiani, a dimostrazione di una netta preferenza per i viaggi nazionali rispetto a quelli internazionali, mentre la regione italiana più amata e presente maggiormente nell'elenco è la Sicilia, con ben quattro destinazioni, seguita da Abruzzo, Veneto e Lombardia con tre località ciascuna. All'interno della classifica sono indicati, in ordine sparso, anche i prezzi medi per notte degli alloggi delle case vacanza per ciascuna destinazione.

La classifica

Da qualche anno ormai ambitissima meta invernale, Roccaraso si trova al primo posto tra le località più gettonate scelte dalle coppie italiane per il weekend di San Valentino 2025. La località montana in provincia dell'Aquila, per il quale si registra un prezzo medio degli alloggi di 222 euro a notte, è il luogo maggiormente scelto dai nostri connazionali per le vacanze romantiche di quest'anno. Seguono nel podio Sanremo (Im), città ligure patria dell'omonimo Festival i cui alloggi registrano un prezzo medio di 523 euro a notte, e Livigno, meta sciistica della Lombarda con un prezzo medio degli alloggi di 241 euro a notte. A chiudere la top 5 non mancano, invece, due città d'arte come Roma e Firenze, vere e proprie garanzie per il periodo di San Valentino che vedono un prezzo medio pressoché simile (rispettivamente 264 e 267 euro) per l'alloggio di una notte. Al sesto posto si trova Petralia Sottana, inserita nella splendida cornice del Parco delle Madonie nei pressi di Palermo e dal prezzo medio di 123 euro a notte, mentre a completare la top 10 ci sono Milano, dove l'alloggio medio è di 247 euro a notte, la siciliana Milo, in provincia di Catania e con un prezzo medio delle case vacanza di 121 euro a notte, l'abruzzese Castel di Sangro (196 euro a notte) e la valdostana Courmayeur (alloggio medio di 296 euro).

Fuori dalla top 10

Subito fuori dalle prime 10 troviamo un'altra gettonata meta sciistica, Madonna di Campiglio (Tn), seguita dalla siciliana Linguaglossa (Ct). Dal 13esimo posto spazio alle città d'arte con Venezia, dal prezzo medio per un alloggio di 280 euro a notte, Napoli, 15esima per prenotazioni con un prezzo medio di 145 euro a notte, e Verona, 16esima e dall'alloggio medio di 191 euro per notte. Proseguiamo quindi con la molisana Campitello Matese (Cb), la lombarda Bormio (So), diciannovesima, e l'abruzzese Pescasseroli (Aq) a chiudere la top 20. A definire la top 30 stilata dal portale Holidu troviamo, in ordine sparso, la città pugliese dei trulli Alberobello (Ba), la veneta Asiago (Vi), le località invernali Andalo (Tn) e Bardonecchia (To), rispettivamente 25esima e 28esima, e le città capoluogo di provincia Catania, Torino, Bologna e Pisa. I fanalini di coda sono la calabrese Spezzano della Sila (Cs) situata all'interno dell'omonimo parco nazionale, 29esima, e la campana Bagnoli Irpino (Av), 30esima. Le uniche mete non italiane presenti nel lungo elenco sono la capitale francese Parigi, 14esima con un prezzo medio degli alloggi di 488 euro, e il capoluogo della regione spagnola della Catalogna Barcellona, in 18esima posizione e con un alloggio medio di 402 euro a notte.