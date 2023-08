San Donato cresce a Milano: rilevata maggioranza American Heart of Poland in Europa

Il gruppo San Donato, in collaborazione con Gksd, ha rilevato la maggioranza di American Heart of Poland, il principale fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa, nonché uno dei tre principali fornitori di servizi sanitari privati in Polonia. L’intesa, si legge in una nota, "darà origine ad un’eccellenza nel trattamento delle malattie cardiovascolari in Europa" e consente al principale gruppo privato della sanità italiana di rafforzare "ulteriormente la sua posizione di leader del settore sanitario europeo". "Lo sviluppo di un’assistenza sanitaria di qualità, il progresso della ricerca in campo sanitario e un’istruzione di qualità supportata dall’avanzamento e dall’innovazione della tecnologia rimangono gli obiettivi principali del Gruppo San Donato. La Polonia è un’economia importante e Gsd non vede l’ora di espandere e migliorare la qualità delle cure nel Paese", ha dichiarato il vicepresidente del gruppo San Donato, Paolo Rotelli.

Red. Eco.