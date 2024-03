L’economia è più facile col Salvadanaio Digitale

In questa epoca, in cui le transazioni digitali sono sempre più diffuse e le nuove tecnologie finanziarie offrono infinite opportunità ma anche svariati rischi, è cruciale garantire un adeguato livello di alfabetizzazione finanziaria. Per questo, il Gruppo Monrif e Banca d’Italia annunciano il lancio della nuova rubrica “Salvadanaio Digitale”, una collaborazione editoriale volta a promuovere l’educazione finanziaria e la consapevolezza economica nelle nuove generazioni.

Da martedì 19 marzo nasce “Salvadanaio Digitale”, la rubrica fissa sulle testate del Gruppo Monrif QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per affrontare in modo chiaro e accessibile concetti economici complessi e temi di finanza personale che ci riguardano. “Salvadanaio Digitale” si propone l’obiettivo di spiegare in modo chiaro e accessibile i concetti finanziari complessi e affrontare temi di finanza personale in modo consapevole.

“Salvadanaio Digitale” sarà disponibile sul canale digitale di Economia di Quotidiano.net, sulle pagine cartacee dell’inserto QN-Nuove generazioni e sui social di QN – QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, attraverso una serie di reels. "Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’alfabetizzazione finanziaria e riflette l’impegno congiunto di QN Quotidiano Nazionale e di Banca d’Italia nel fornire ai cittadini gli strumenti necessari per gestire in modo responsabile le proprie finanze", spiega Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.