‘Salute, Pinocchio!’, arriva la serie a fumetti a bordo di Trenitalia

Roma, 2 luglio 2025 – Che fare in treno? Sfogliare i fumetti, e imparare giocando a prendersi cura della propria salute. È questa l’idea alla base del nuovo progetto editoriale che vede coinvolti Trenitalia, Giunti Editore e il network PreSa e che prende il nome di ‘Salute, Pinocchio!’. La nuova collana, presentata oggi nel Freccia Lounge della stazione di Termini a Roma, è una serie di manuali a fumetti di educazione sanitaria per i bambini il cui protagonista è l'iconico burattino. Un’occasione di lettura educativa per famiglie e bambini in viaggio, che sarà offerta gratuitamente a bordo di alcuni vagoni.

La collana

‘Salute, Pinocchio!’ è un progetto editoriale che utilizza il celebre burattino per avvicinare i bambini all’educazione sanitaria con storie coinvolgenti e divertenti. Il primo volume, intitolato ‘Missione Prevenzione’, affronta temi fondamentali dall’igiene personale all’alimentazione passando per la tutela dell’ambiente. Tra gli episodi troviamo ‘Crostata di terra’ (sull’importanza dell’igiene personale prima di mangiare) e ‘Attenti al ciuco!’, sull’importanza della vaccinazione; ma non mancano racconti dedicati al sonno e ai rischi di dormire poco, alla protezione dal sole e alla gestione del tempo davanti agli schermi, come ‘Pescicani abissali e cybertonni’ (dove Lucignolo si isola per giocare ai videogiochi). Queste storie, sapientemente illustrate con colori vivaci e accompagnate da approfondimenti scientifici (con il supporto dalla rubrica ‘La voce del Grillo’), trasformano l’apprendimento in un’esperienza piacevole e stimolante per tutta la famiglia, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole fin dalla giovane età.

Puntare sulle nuove generazioni

Il presidente della Fondazione Mesit, Marco Trabucco Aurilio, sottolinea inoltre dati preoccupanti riguardo l’abitudine alla lettura. “Secondo l’Associazione Italiana Editori, i bambini italiani passano in media quattro volte più tempo davanti a uno schermo rispetto a quanto leggono su carta. E, secondo una meta-analisi dell’Università di Valencia su 25 studi e oltre 470.000 partecipanti, la lettura cartacea è da 6 a 8 volte più efficace nel favorire la comprensione del testo. Insieme, questi due dati indicano una perdita di oltre il 70% del potenziale educativo per i nostri ragazzi. In altre parole, potrebbero imparare più del triplo rispetto a quanto apprendono oggi”. Ecco perché un progetto editoriale genuino e divertente, fruibile in un contesto di sospensione dalla classica routine come può essere un viaggio in treno, può trasformare la noia in consapevolezza.

Come spiega Antonio D’Avino, presidente nazionale Fimp, "I primi 1000 giorni nella vita di un bambino rappresentano una finestra decisiva per la sua salute futura. È in questo periodo che si pongono le basi per la prevenzione di molte malattie a decorso cronico. In questo senso, il pediatra di famiglia ha un ruolo chiave come guida delle famiglie verso l’adozione di corretti stili di vita e promotore attivo della prevenzione, dalla nutrizione alle vaccinazioni, per tutelare il benessere a 360 gradi del bambino fino all’adolescenza. Il progetto ‘Salute, Pinocchio!’ è un esempio virtuoso di come si possa fare promozione della salute anche verso i più piccoli, in modo accessibile, divertente e scientificamente corretto”.

Dove trovare i fumetti

I manuali saranno distribuiti gratuitamente su tutti i treni Intercity di Trenitalia e disponibili nelle principali Freccia Lounge d’Italia.