Salta lo scorporo del cloud: Alibaba crolla in Borsa

Alibaba segna un tonfo del 10% alla Borsa di Hong Kong, il peggiore da oltre un anno, a causa dell’annuncio a sorpresa sulla cancellazione dello spin-off della divisione Cloud Intelligence Group, stimata a marzo dagli analisti tra i 41 e i 60 miliardi di dollari. La mossa è stata motivata dalle restrizioni americane all’export di chip avanzati, compresi quelli di Nvidia, cruciali per l’intelligenza artificiale e necessari per competere con i colossi a stelle e strisce quali Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. Il gruppo di Hangzhou, per quasi tre anni nella stretta regolamentare e antitrust cinese, è l’ultimo a essere finito nelle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina: ha bruciato 21 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa in una sola seduta e ha mandato in fumo 683 milioni di ricchezza personale di Jack Ma, il co-fondatore di Alibaba.

"Riteniamo che uno spin-off completo del Cloud Intelligence Group potrebbe non raggiungere l’effetto di aumentare il valore per gli azionisti", ha spiegato la società, che si concentrerà sullo sviluppo di un modello di crescita sostenibile in un momento di "circostanze incerte". Il gruppo ha anche "sospeso" i piani per quotare Freshippo, la catena di vendita al dettaglio di generi alimentari e prodotti freschi, poiché sta valutando "le condizioni di mercato e altri fattori".