Salone del Risparmio 2023, tutto quello che c’è da sapere sulla 13esima edizione

Oltre 14mila iscritti, 8mila metri quadri di area espositiva, più di 400 relatori, 120 eventi progammati,15 sale conferenze, più di 150 marchi e un pubblico record di visitatori. Sono i numeri della 13esima edizione del Salone del Risparmio, da martedì 16 maggio a giovedì 18, all' Ala Sud di Allianz MiCo a Milano. Ideato e organizzato da Assogestioni, è l'evento di riferimento nel settore dell'asset management. Il tema di quest'anno riguarda “il risparmio oltre la crisi: accompagnare l’investitore verso scelte consapevoli”.

Sette percorsi tematici

Il Salone del Risparmio permette ai differenti attori del mercato di condividere esperienze e nuove idee, stabilire nuove collaborazioni, valorizzare il proprio know-how e aggiornare la propria conoscenza su tematiche normative, fiscali ed operative riguardanti l’industria del risparmio gestito. Sette i percorsi tematici scelti per l'edizione di quest'anno:

Asset location e strategie d'investimento

Mercati privati ed economia reale

Distribuzione e consulenza

Sostenibilità e capitale umano

Previdenza complementare

Educazione e formazione

Innovazione e digitalizzazione

Nuova consapevolezza finanziaria

Tra gli obiettivi del Salone del Risparmio c'è anche quello di creare una nuova consapevolezza finanziaria, in particolare a livello giovanile. Un compito ritenuto essenziale per garantire la sicurezza delle famiglie e la stabilità del sistema, in una fase in cui i dati restituiscono la fotografia di un Paese ancora lontano da un livello soddisfacente di alfabetizzazione finanziaria, con serie ripercussioni sulla stessa inclusione delle fasce più deboli.

La centralità del tema dell’educazione finanziaria è testimoniata dalla riconferma dell’Educational Corner, lo spazio dedicato nell’area espositiva del Salone lanciato lo scorso anno, punto di incontro per enti di formazione, università e istituzioni, con incontri per raccontare la propria offerta ai visitatori della kermesse, dagli addetti ai lavori agli studenti. Quest’anno il programma raddoppia rispetto alla scorsa edizione, con oltre venti appuntamenti in agenda.

Gli ospiti

Alla conferenza plenaria di apertura, onori di casa da parte del Presidente di Assogestioni Carlo Trabattoni. Ospite il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, oltre al Presidente di Censis Giuseppe De Rita. Tra i numerosi relatori, dal Dicastero dell’Economia e delle Finanze anche il Viceministro Maurizio Leo e il Sottosegretario del MEF, Federico Freni, mentre sempre tra gli speaker istituzionali, tra gli altri, anche Mario Nava, Director General, Directorate-General for Structural Reform Support, Commissione Europea, e Andrea Beltramello, Membro del gabinetto del Vice-presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis.

In più relatori del settore come l’economista Carlo Cottarelli, il direttore di Limes Lucio Caracciolo e Daniele Franco, ex Ministro dell’Economia e delle Finanze del Governo Draghi ed ex Direttore Generale di Banca d’Italia. Presenti anche personaggi dello sport come Giuseppe Bergomi e Maurizia Cacciatori, del cinema (Cristiana Capotondi), della fotografia (Oliviero Toscani), del giornalismo (Mario Calabresi e Massimo Gramellini).

Il messaggio di Trabattoni

Così il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni: “Le nostre società evolvono al ritmo di trasformazioni strutturali che modificano interi settori dell'economia e rivoluzionano alcuni aspetti della nostra quotidianità e della quotidianità di imprese e istituzioni: mutamenti demografici, tecnologici, ambientali, sociali, alcuni già evidenti, altri che occorre saper prevedere”. Questi temi richiedono “chiavi di lettura talvolta diverse da quelle storicamente conosciute – le sue parole a FocusRisparmio - abbiamo quindi voluto concentrarci sul loro approfondimento, per focalizzare le migliori risposte”.

Il risparmio gestito è chiamato a sviluppare tali chiavi di lettura e a lavorare come puntello del sistema finanziario e come facilitatore di soluzioni: “In questo sforzo è importante avere un dialogo proficuo e costante con le istituzioni, gli operatori della distribuzione e tutti gli stakeholder, al fine di definire un quadro normativo, prodotti e servizi che riflettano i modelli economici di oggi, e anche di domani”.

Dove si tiene

Tre giorni di conferenze e appuntamenti all'Ala Sud di Allianz MiCo a Milano, il centro congressi più grande d’Europa, da martedì 16 a giovedì 18 maggio. L'orario di apertura dell’evento è alle 8:45, con chiusura alle 19.

Gli accessi pedonali disponibili sono il Gate 2 di viale Eginardo e il Gate 16 di via Gattamelata. Durante il primo e il secondo giorno l'accesso è consentito ai soli operatori del settore, mentre il terzo giorno è aperto al pubblico dei risparmiatori e degli studenti universitari.