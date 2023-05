Salone del Risparmio: le interviste ai protagonisti

“Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l’investitore verso scelte consapevoli”: questo il titolo della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management. All'Ala Sud di Allianz MiCo, dal 16 al 18 maggio a Milano, una tre giorni da oltre 17mila iscritti: 8mila metri quadri di area espositiva, oltre 400 relatori in 15 sale conferenze, più di 150 marchi presenti e un pubblico record di visitatori.

Presente anche Qn Economia con uno stand dove sono stati intervistati numerosi esperti nel campo del risparmio e della gestione degli investimenti. In mattinata, in ordine di apparizione, i contributi di Arianna Magni (Head of Institutional and International Business Development di Etica Sgr), Rodolfo Fracassi (Managing Director di Main Street Partners), Gianluca Cerone (Head of Advisory Distribution di Nordea Asset Management), Federico Pons (Country Head Italia di Janus Henderson Investors), Marco Monastero (Head of Advisory Business Italy di Jupiter Asset Management), Simone Bini Smaghi (Vice Direttore Generale di Arca Fondi Sgr) e Mauro Valle (Responsabile Investimenti Obbligazionari di Generali Investments).

Nel pomeriggio, invece, in ordine di apparizione, hanno parlato ai nostri microfoni Fabio Melisso (Ceo di Fineco Asset Management), Manuel Pozzi (Direttore Investimenti di M&G Ivestments), Vittorio Gaudio (Direttore Asset Management Development di Banca Mediolanum), Fabio Cubelli (Condirettore Generale Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking), Duccio Marconi (Direttore Centrale Rete Consulenti Finanziari e Vice Direttore Generale di CheBanca del Gruppo Mediobanca) e Marco De Micheli (Senior Retail Sales di AXA Investment Managers).

My player placeholder

Gli esperti hanno affrontato il tema del salone, i passaggi principali delle rispettive conferenze tenute al Salone, analizzando anche il momento storico del settore, il ruolo della consulenza e le opportunità di investimento. Ad alzare il sipario dell’evento, aprendo la conferenza inaugurale, è stato l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: “Stiamo attraversando un periodo estremamente complesso e in rapida evoluzione. La nostra economia mostra tuttavia una notevole resilienza. I dati più recenti mostrano un quadro moderatamente positivo, confermato dall’incoraggiante risultato del Pil nel primo trimestre dell’anno che, con una crescita congiunturale dello 0,5%, è stato tra i migliori dell’area Euro. Tuttavia non possiamo non considerare il contesto in cui ci muoviamo: gli attuali livelli di inflazione e le politiche monetarie restrittive adottate dalle Banche Centrali e Nazionali impongono un ripensamento del ruolo dello Stato, che deve selezionare con attenzione gli interventi da perseguire”.