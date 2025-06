Saldi estivi 2025, quando iniziano: date e calendario regione per regione

Roma, 26 giugno 2025 - Con l’arrivo dell’estate, per molti italiani torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i saldi estivi. Occasioni, ribassi e vetrine addobbate a festa segnano l’avvio della stagione degli sconti, un’opportunità utile per rinnovare il guardaroba o concedersi qualche sfizio a prezzi ridotti. Ma quando iniziano i saldi estivi 2025? Ecco date ufficiali, normative e consigli per uno shopping consapevole.

Quando iniziano i saldi estivi 2025

Il via ufficiale ai saldi estivi 2025 in Italia è previsto per sabato 5 luglio, con una durata media di 60 giorni. Le province autonome di Trento e Bolzano, invece, fanno eccezione: a Trento ogni commerciante decide autonomamente la data d'inizio, purché la finestra sconti non superi i due mesi. A Bolzano, invece, la stagione si apre in due momenti distinti: partenza il 16 luglio e, in alcune aree turistiche, secondo avvio il 22 agosto. Ma vediamo il calendario di ogni regione.

Lombardia

In Lombardia i saldi prenderanno avvio il 5 luglio e si concluderanno il 2 settembre. In questo periodo, i negozi non potranno proporre promozioni sugli stessi articoli nei 30 giorni antecedenti.

Lazio

Anche il Lazio aderisce alla partenza del 5 luglio, con una durata di sei settimane. La regione richiede un divieto di vendite promozionali sui medesimi prodotti nei 60 giorni precedenti ai saldi, anche negli outlet.

Emilia-Romagna

La loro finestra di sconti coincide con la norma nazionale: dal 5 luglio per due mesi. Nella regione, come in Lombardia, non si possono applicare promozioni su articoli già scontati nei 30 giorni antecedenti.

Piemonte

In Piemonte, la stagione dei saldi parte il 5 luglio e termina il 5 settembre, garantendo due mesi pieni dedicati a offerte su abbigliamento, calzature e accessori vari.

Toscana

La Toscana si allinea alla data nazionale del 5 luglio, per una durata di 60 giorni. Vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

Abruzzo

In Abruzzo i saldi estivi partiranno il 5 luglio e dureranno per 60 giorni. Non sono previsti limiti alle vendite promozionali, che possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno.

Basilicata

In Basilicata si comincia sempre il 5 luglio, con chiusura il 2 settembre. È vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi.

Calabria

La Calabria avvia i saldi il 5 luglio per una durata di 60 giorni. Le vendite promozionali sugli stessi articoli sono vietate a partire da 15 giorni prima.

Campania

Anche in Campania il via ufficiale è fissato per il 5 luglio, con una durata di 60 giorni. Sono vietate le vendite promozionali nei 30 giorni che precedono i saldi.

Friuli Venezia Giulia

Nel Friuli Venezia Giulia i saldi estivi si svolgono dal 5 luglio al 30 settembre. In questa regione è sempre possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Liguria

In Liguria i saldi estivi si svolgono dal 5 luglio al 18 agosto, per un totale di 45 giorni. Il divieto di vendite promozionali sugli stessi articoli è attivo nei 40 giorni precedenti.

Marche

Nelle Marche i saldi cominciano il 5 luglio e proseguiranno fino al 1° settembre. È vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’inizio.

Molise

Il Molise segue la stessa data di avvio, il 5 luglio, con durata di 60 giorni. Qui il divieto di vendite promozionali vale sia nei 30 giorni prima che nei 30 giorni successivi l’inizio dei saldi.

Sardegna

In Sardegna i saldi estivi partono il 5 luglio e durano 60 giorni. È vietato effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti.

Sicilia

Anche in Sicilia l’avvio è fissato al 5 luglio, con chiusura il 15 settembre. In questa regione le vendite promozionali sono consentite in qualsiasi periodo dell’anno.

Umbria

In Umbria i saldi iniziano il 5 luglio e proseguono per 60 giorni. Le vendite promozionali sono consentite in qualsiasi periodo.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta i saldi partiranno il 5 luglio e dureranno 60 giorni, fino al 30 settembre. È previsto il divieto di vendite promozionali nei 15 giorni prima.

Veneto

Il Veneto ha stabilito l’avvio dei saldi il 5 luglio, con termine il 31 agosto. Anche qui vige il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

Trento

Nella Provincia autonoma di Trento non esiste una data unica per i saldi: i commercianti decidono liberamente quando effettuarli, entro un periodo massimo di 60 giorni.

Bolzano

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, le date variano in base ai distretti. Nei principali centri come Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e nelle aree limitrofe i saldi si svolgeranno dal 16 luglio al 13 agosto. Invece, nelle località turistiche della Val Gardena, Alta Badia, Val Venosta e Resia il periodo è fissato dal 22 agosto al 19 settembre.

Consigli per uno shopping consapevole

Durante la stagione dei saldi conviene puntare su capi estivi, come t-shirt, abiti leggeri e costumi da bagno, che già nelle prime settimane registrano sconti spesso superiori al 50%. Per chi cerca offerte migliori su capi di qualità superiore, la parte finale dei saldi può essere l’occasione giusta, seppur con assortimento più limitato. È sempre importante controllare che siano ben evidenziati il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e quello finale, conservare lo scontrino e verificare in anticipo la policy del negozio sui resi. Come ricorda Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Livorno, “i saldi rappresentano ancora oggi un’opportunità importante per i consumatori e una fase strategica per le imprese del commercio al dettaglio”.