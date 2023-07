Saldi estivi 2023, cosa comprare e come evitare fregature

L’attesa si è protratta qualche giorno in più degli anni scorsi, ma siamo ormai agli sgoccioli: giovedì 6 luglio scatteranno in tutta Italia i saldi estivi, con durata variabile a seconda delle regioni.

Saldi estivi

È il primo anno in cui l’inizio non è coinciso con il primo sabato del mese, che sarebbe caduto il 1° luglio: troppo presto, secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che ha accolto così un’istanza delle associazioni di categoria e posticipato la data. L’idea era sostenere le attività commerciali, già fortemente penalizzate - specie in alcune zone d’Italia - dalla prolungata ondata di maltempo della primavera scorsa.

Il calendario

Ecco dunque, nel dettaglio, le date di inizio e fine delle vendite scontate regione per regione:

Abruzzo : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Basilicata : 6 luglio – 2 settembre

: 6 luglio – 2 settembre Provincia di Bolzano : 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici)

: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici) Calabria : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Campania : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Emilia Romagna : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Friuli Venezia Giulia : 6 luglio – 30 settembre

: 6 luglio – 30 settembre Lazio : 6 luglio – 16 agosto

: 6 luglio – 16 agosto Liguria : 6 luglio – 16 agosto

: 6 luglio – 16 agosto Lombardia : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Marche : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Molise : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Piemonte : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Puglia : 6 luglio – 15 settembre

: 6 luglio – 15 settembre Sardegna : 6 luglio – 30 agosto

: 6 luglio – 30 agosto Sicilia : 6 luglio – 15 settembre

: 6 luglio – 15 settembre Toscana : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Provincia di Trento : scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine Umbria : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Valle D’Aosta : 6 luglio – 30 settembre

: 6 luglio – 30 settembre Veneto: 6 luglio – 30 agosto

Shopping sì, ma sostenibile

Lo shopping estivo in saldo è un’occasione ghiotta sia in previsione delle vacanze imminenti (per chi potrà permettersele), sia per aggiudicarsi i capi più di tendenza della stagione: il consiglio, tuttavia, è sempre quello di privilegiare abiti e accessori classici, senza tempo, da poter sfruttare anche negli anni successivi. È un investimento sicuro, ma soprattutto sostenibile: nel ricordare che l’industria della moda è annoverata fra le più inquinanti al mondo, sarebbe bene acquistare solo ciò che è realmente necessario e non lasciarsi ingolosire da capi superflui, destinati a finire dimenticati in fondo all’armadio. Tra i ‘must have’ troviamo, ad esempio:

le camicie a righe

i blazer doppiopetto

i pantaloni jeans a vita alta

la polo azzurra

i mocassini

la maxi gonna in jeans.

Bene anche gli acquisti in vista del prossimo autunno-inverno, che torneranno utili con il prossimo cambio armadio.

Attenzione alle truffe

Oltre ai consigli per gli acquisti oculati, nella frenesia delle svendite di fine stagione è bene non abbassare mai la guardia, per evitare di abboccare a eventuali truffe e pratiche commerciali scorrette (punite, quest’anno, con sanzioni ancora più aspre). Tra gli esempi più frequenti, la consuetudine di alzare artificiosamente il prezzo di un prodotto prima di applicare lo sconto. Per questo si suggerisce sempre di recarsi nei negozi prima dello ‘start’ dei saldi e controllare i prezzi degli articoli di proprio interesse, per verificare successivamente la correttezza delle percentuali di sconto applicate. È bene diffidare, infine, dei negozianti che non accettano pagamenti con bancomat o carte di credito.

Saldi al via anche online

Nel mondo digitale i saldi sono già cominciati, o inizieranno parallelamente a quelli praticati nei negozi fisici, outlet e centri commerciali. Un discorso a parte merita l’arcinoto ‘Amazon Prime day’, previsto quest’anno nelle giornate dell’11 e 12 luglio: 48 ore in cui la piattaforma metterà a disposizione una varietà di prodotti per la casa, cosmetici e capi di abbigliamento, dando l’opportunità di strappare buoni affari. Attenzione: lo shopping scontato è proposto in via esclusiva solo a chi usufruisce dell’abbonamento annuale Amazon Prime. Anche nel caso dello shopping online, è bene ricordare qualche dritta per non cadere in tranelli e risparmiarsi acquisti sbagliati o deludenti. Innanzitutto, acquistare solo su siti protetti da sistemi di sicurezza internazionali (come Ssl e Set): sono riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra di indirizzo. Confrontare le varie offerte prima di procedere all’acquisto, cercando anche online maggiori dettagli sulla reputazione del venditore; non farsi prendere dalla fretta o dall’ansia; controllare il prezzo finale, comprensivo di spese di spedizione ed eventuali costi aggiuntivi; salvare una copia dell’ordine e conservarla, in vista di eventuali contestazioni future; controllare la data di consegna dell’ordine. Le garanzie post-vendita e il diritto di recesso valgono anche per gli acquisti effettuati online.