Salario minimo a 9 euro, ecco quanto guadagnerebbero parrucchieri ed estetisti: la simulazione

Roma, 14 agosto 2024 – Leggendo i tabellari retributivi, in Italia parrucchieri, barbieri ed estetiste alle prime armi guadagnano in media circa 7,14 euro lordi all’ora. Pertanto, Acconciatura ed estetica rientrerebbe in una delle categorie del Ccnl che vedrebbero un aumento in busta paga, qualora il salario minimo a 9 euro diventasse legge.

Come simulare la busta paga

Purtroppo per calcolare correttamente lo stipendio di un professionista servirebbero dati e contesti ben precisi (tipo di contratto, orari di lavoro, livello del professionista, ecc.), forniti da una busta paga. In assenza di questi, tuttavia, possiamo calcolare uno stipendio lordo partendo da fattori generali, standardizzati dal contratto nazionale. Stando al Ccnl, il divisore per conoscere la paga oraria in questa categoria è 173, mentre il divisore giornaliero è 26. Proviamo a vedere allora quanto guadagnerebbe un parrucchiere che lavora 40 ore settimanali divise su 6 giorni con la paga minima oraria fissata a 9 euro per legge.

Stipendio parrucchiere con salario minimo

Un parrucchiere o un’estetista che oggi guadagna circa 7,14 euro l’ora percepisce al mese circa 1235,22 euro lordi. Se la soglia minima si alzasse a 9 euro, il loro stipendio arriverebbe come minimo a 1.557 euro lordi (circa 322 euro in più lordi al mese).