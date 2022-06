Salario minimo, rivoluzione in vista. Ecco cos’è e perché non piace a tutti

Roma, 6 giugno 2022 - La contrastata via italiana al salario minimo è oggi di fronte al bivio tra due opzioni: la proposta "affinata" dell’ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, di una paga oraria base di 9 euro lordi, e quella dell’attuale ministro del dicastero di via Veneto, Andrea Orlando, del cosiddetto "Tec", Trattamento economico complessivo, basato sui risultati della contrattazione collettiva dei singoli comparti. Un sentiero stretto, tra le due scelte rilevanti, che dovrebbe essere percorso in tempi rapidi, a partire da questa settimana, in Commissione Lavoro a Palazzo Madama, mentre è atteso tra oggi e domani il via libera alla direttiva europea dedicata allo stesso strumento di tutela delle retribuzioni più basse. Differenze col reddito di cittadinanza Il salario minimo è la retribuzione base (oraria, settimanale o mensile) definita per legge per tutte le categorie di lavoratori o settore per settore, valida per un determinato periodo di tempo. Si tratta di una soglia inderogabile, al di sotto della quale non si può scendere né per accordi collettivi né per accordi individuali. Sono possibili, al contrario, intese per retribuzioni superiori. Lo strumento non va confuso col Reddito minimo di cittadinanza, che è una indennità assistenziale stabilita, anche a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa, a favore di cittadini che si trovano in determinate condizioni di disagio sociale o psico-fisico o che vivono al di sotto della soglia di povertà, individuata, come in Italia, da un dato Isee. Per i lavoratori poveri con famiglie numerose il Reddito potrebbe integrare il salario minimo. La proposta Catalfo In Italia si discute da anni di salario minimo e le proposte presentate sono numerose. Ma l’ultimo testo all’esame del Senato è quello finale dei grillini, predisposto dalla Catalfo e dalla presidente della Commissione Lavoro, Susy Matrisciano. Per tentare una mediazione con associazioni imprenditoriali e ...