Salario minimo, di quanto aumenterebbe lo stipendio nei call center? Per i neo assunti una svolta

Roma, 16 agosto 2023 – Se la proposta del salario minimo passasse sarebbe una svolta per alcuni lavoratori del call center. Stando al contratto collettivo nazionale, oggi un operatore di primo livello in questo settore guadagna circa 7,06 euro lordi all’ora. Cosa cambierebbe con il salario minimo fissato a 9 euro? Vediamo il calcolo.

Secondo il contratto collettivo un centralinista neo assunto prende poco più di 7 euro l'ora lordi

Quanto prende un telefonista

Secondo i tabellari Ccnl, nel settore Aziende Call Center l’inquadramento retributivo per un lavoratore di primo livello è di circa 1.221,30 euro al mese; tradotto, circa 7,06 euro l’ora. Per calcolare lo stipendio mensile di un operatore entry level sarebbero necessari dati e un contesto più precisi, forniti dalla busta paga dell’azienda specifica.

Ad ogni modo, possiamo effettuare una stima di quello che sarebbe lo stipendio di un operatore di call center alle prime armi usando il guadagno orario medio in Italia della categoria e i divisori prestabiliti dal Ccnl, che nel caso dei call center è 173 per conoscere la paga oraria e 26 per la paga giornaliera.

Simulazione con il salario minimo

Un operatore call center entry level che guadagna 7,06 euro l’ora percepisce uno stipendio lordo di circa 1221,38 euro al mese. Se la soglia minima di retribuzione diventasse per legge 9 euro l’ora, allora il suo stipendio aumenterebbe almeno a 1.557 euro (circa 336 euro in più al mese).