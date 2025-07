Salari, poveri giovani italiani

Roma, 15 luglio 2025 – Negli anni ’80 e ’90 bastava un contratto a tempo indeterminato per sentirsi “sistemati”, oggi anche chi ha un lavoro stabile spesso fatica ad arrivare a fine mese. Il potere d’acquisto dei salari italiani è in caduta libera: secondo il Rapporto Annuale 2025 dell’Istat, dal 2019 i salari reali hanno perso il 10,5%. Un dato che, letto alla luce dell’inflazione e dell’aumento generalizzato dei prezzi, dagli affitti alla spesa quotidiana, evidenzia una crisi silenziosa ma profonda.

Casario: “Il costo della vita continua a salire”

“Il costo della vita continua a salire: aumentano canoni, mutui, bollette. Ma a crescere non sono le retribuzioni”, spiega Marco Casario, esperto in economia e finanza e fondatore di Quantaste, piattaforma per il monitoraggio economico-finanziario. “Quasi la metà degli under 35 italiani oggi guadagna meno di 1.000 euro netti al mese. Una cifra che, nelle grandi città, non basta nemmeno per l’affitto di una stanza. Mettere su famiglia, acquistare casa, sono scenari fuori portata”.

Una crisi silenziosa (che arriva da lontano)

L’inflazione è il colpo più recente ma le radici del problema sono profonde. In Italia, i salari reali sono fermi da oltre trent’anni, mentre nel resto d’Europa sono cresciuti, +34% in Germania, +31% in Francia mentre nel nostro Paese si registra un -2,9% (fonte OCSE - Real Wages Index). Tra le cause principali: una produttività stagnante, le imprese italiane, soprattutto quelle piccole, producono meno valore rispetto a quelle tedesche o francesi.

“Il sistema scolastico spesso è scollegato dalle richieste del mercato, mancano profili tecnici, digitali, scientifici e vi è una scarsa cultura dell’investimento in capitale umano, con poca formazione e aggiornamento professionale. Ma non è solo la produttività il problema, il mercato del lavoro italiano soffre anche di un’eccessiva frammentazione del tessuto produttivo che limita l’innovazione e offre salari più bassi, così come un elevato cuneo fiscale, contratti collettivi spesso bloccati e la mancanza di innovazione.

Oggi avere un impiego non è più garanzia di benessere. "Il lavoro – continua Casario – si è trasformato diventando più frammentato, più precario, più stressante e, in troppi casi, sottopagato. I giovani lo hanno capito da tempo e per questo cercano alternative come il lavoro all’estero ed è così che la “grande fuga dei talenti” continua, ogni anno infatti decine di migliaia di laureati italiani lasciano il Paese portando competenze, idee, energia altrove. Un danno che, sul lungo periodo, rischia di diventare irreversibile. Ma non tutto è perduto, la soluzione, forse l’unica possibile, passa dalla formazione, dalle competenze digitali, da una nuova alleanza tra imprese e università. Bisogna spostarsi agli estremi della smiling curve, investire in intelligenza artificiale, automazione, innovazione. È l’unica strada per far sì che gli stipendi italiani tornino finalmente a crescere, per far sì che questa ricchezza che vantiamo sulla carta diventi reale nelle tasche degli italiani”.