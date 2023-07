Salari più alti solo se cresce la produttività

Bruno

Villois

Il tempo delle vacanze allontana temporaneamente le scadenze dell’autunno, che più che scadenze sono scelte da basare sugli indicatori che arrivano dal sistema socio-economico. Gli indicatori favoriscono gli indirizzi da seguire perché si basano sui dati per i quali è opportuno – o meglio necessario – agire e farlo con determinazione e coerenza. Oltre alla politica, devono essere le categorie economiche, che si esprimono attraverso le rappresentanze datoriali e quelle sindacali dei lavoratori, a stimolare le scelte del governo, assumendosi la responsabilità di coinvolgere le forze che rappresentano. Ma non devono sottrarsi, nei reciproci ruoli, a impegni che per gli imprenditori riguardano gli investimenti e il mantenimento delle produzioni in Italia, mentre i lavoratori devono raggiungere obiettivi di produttività sostenibili ma migliori degli attuali.

Inflazione, salari, salute e istruzione sono i capitoli fondamentali per il presente e il futuro. Sull’inflazione serve calmierare la speculazione spicciola che si è insinuata sui prezzi di ogni tipo di prodotto e servizio, sui salari vincolare alla produttività la loro crescita, ben sapendo che per i servizi e il commercio a fare la differenza è il prodotto e la dislocazione sul territorio. Sulla salute servono investimenti strutturali ai servizi pubblici quali vanno messi in competizione con quelli privati, vigilando su questi ultimi con la massima attenzione sulla qualità erogata. Sull’istruzione, oltre a investimenti massicci, serve una profonda ristrutturazione del modello formativo su come è gestito dal corpo docente e su come le famiglie debbono diventarne partner nell’attuazione. Il tessuto imprenditoriale deve riprendere con il supporto delle banche, ricominciare a investire, componente fondamentale per dare continuità alla crescita.