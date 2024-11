Kering, cambio ai vertici di Saint Laurent e Balenciaga

Parigi, 18 novembre 2024 – Dopo i rumors arriva ora l’ufficialità: grandi cambi, anche se tutti all’interno del Gruppo Kering di Francois Henri Pinault ai vertici di due dei suoi principali brand di moda. Cèdirc Charbit (fino a ieri Ceo di Balenciaga) viene nominato CEO di Saint Laurent mentre Gianfranco Gianangeli diventa CEO di Balenciaga, entrambi a partire dal 2 gennaio 2025.

Stesso giorno di inizio incarico come Ceo di Gucci per Stefano Cantino (arrivato nel marchio principe del gruppo nel maggio scorso da Louis Vuitton e nominato ad ottobre amministratore delegato).

Tutti i manager dei brand riporteranno a Francesca Bellettini, Kering Deputy CEO, responsabile per il Brand Development, che da inizio nuovo anno sarà interamente dedicata allo sviluppo di tutte le Maison di Moda, Pelletteria e Gioielli di Kering.

Cédric Charbit è entrato in Kering nel 2012 in qualità di Direttore della Strategia di Prodotto di Saint Laurent dopo una vasta esperienza nel settore del lusso, ed è diventato CEO di Balenciaga nel 2016. La missione di Cédric come nuovo CEO di Saint Laurent, succedendo a Francesca Bellettini, sarà di mettere a disposizione la sua esperienza e leadership al fine di sviluppare ulteriormente l'iconica Maison parigina, facendo leva sull’unicità del posizionamento, della ricchezza e dell’identità del marchio.

Gianfranco Gianangeli vanta una solida esperienza nel settore del lusso, avendo lavorato per diverse rinomate case di moda italiane e francesi, in ruoli di merchandising e retail, e in qualità di CEO di Maison Margiela. Più recentemente, è stato Chief Commercial Officer di Saint Laurent. Adesso, succedendo a Cédric Charbit alla guida di Balenciaga, avrà il compito di continuare a rafforzare ed espandere la presenza e la riconoscibilità della Maison.

Insomma, due uomini di forte esperienza nel mondo del lusso, mai tanto necessaria come oggi per affrontare e se possibile contrastare la crisi negli acquisti che per molte maison arriva prima dalle nuove politiche della Cina e poi da un certo disincanto per non dire disamore di larghe fasce di clientela internazionale.

“Sono orgogliosa di annunciare la nomina di Cédric a CEO di Saint Laurent. Con la sua profonda conoscenza della Maison e della sua identità unica – spiega Francesca Bellettini – Cédric è assolutamente preparato a guidare il percorso di crescita e successo di Saint Laurent. Allo stesso modo, sono certa che Gianfranco sia il leader ideale per succedere a Cédric nel ruolo di CEO di Balenciaga. La sua profonda esperienza e capacità di visione fanno di Gianfranco la scelta perfetta per elevare ulteriormente il posizionamento della Maison e raggiunger nuovi traguardi a partire dagli straordinari risultati raggiunti. Ho avuto il privilegio di conoscere e lavorare a stretto contatto con entrambi per molti anni. Non ho dubbi che Cédric e Gianfranco rappresentino le migliori scelte per prendere le redini di Saint Laurent e Balenciaga. Sono certa che raggiungeranno l’eccellenza nei loro nuovi ruoli, guidando le loro rispettive Maison verso successi ancora più rilevanti", conclude Bellettini, Kering Deputy CEO, responsabile per il Brand Development.

Anche François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering, commenta con soddisfazione questi due nuovi prestigiosi incarichi: "Queste nomine rafforzano ulteriormente la nostra organizzazione. Con Francesca Bellettini interamente dedicata al suo ruolo di Kering Deputy CEO, responsabile per il Brand Development, comprese le Maison di Gioielli, e Jean-Marc Duplaix, in qualità di Kering Deputy CEO e Chief Operating Officer, e volto ad assicurare che tutti i dipartimenti lavorino in sinergia a supporto dei marchi per raggiungere gli obiettivi del Gruppo, siamo attrezzati con la giusta leadership per affrontare le sfide attuali del settore e definire le linee guida per la crescita nel lungo periodo”, conclude Pinault.