Safilo interrompe l’accordo con Chiara Ferragni per gli occhiali della influencer

Milano, 21 dicembre 2023 – Safilo Group comunica in una nota l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. L'interruzione – informa una nota del marchio di occhialeria – avviene “a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”.

Gli occhiali Safilo eyeware sul sito di Chiara Ferragni

Una notizia che arriva dopo il “caso pandoro Balocco” che ha coinvolto l’influencer e che le è costato un milione di multa dell’antitrust.

Una vicenda che rischia di avere ora una serie di effetti a catena per la Ferragni. Alla influencer milanese hanno infatti legato la propria immagine diversi marchi e prodotti.

Tutto è cominciato con una multa (un milione per l’influencer e 420mila euro per l’azienda) per pratica scorretta. Tutto legato alla commercializzazione del pandoro Pink Christmas della Balocco. Un dolce natalizio griffato Chiara Ferragni (dal costo praticamente triplo rispetto al pandoro normale) legato a un’iniziativa di beneficenza.

Una vicenda alla quale sono seguire, come era facile immaginare, una valanga di critiche e polemiche (in particolar modo sui social) sfociate in un video di scuse postato su instagram dalla stessa Ferragni.