Sabato De Sarno lascia la direzione creativa di Gucci: chi sarà il successore?

Dopo due anni alla guida creativa di Gucci, Sabato De Sarno conclude la sua collaborazione con la storica maison fiorentina. La notizia è stata ufficializzata oggi dal gruppo Kering, proprietario del marchio. La sfilata autunno-inverno 2025, prevista per il 25 febbraio durante la Milano Fashion Week, sarà presentata dall'ufficio stile interno di Gucci. La nuova direzione artistica sarà annunciata a tempo debito.

Il percorso di Sabato De Sarno

Originario di Napoli, Sabato De Sarno ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda collaborando con prestigiose maison italiane. Dopo esperienze significative presso Dolce & Gabbana e Prada, è entrato a far parte di Valentino, dove ha lavorato a stretto contatto con Pierpaolo Piccioli, contribuendo al rilancio del brand. Nel maggio 2023, De Sarno è stato nominato direttore creativo di Gucci, succedendo ad Alessandro Michele. Durante il suo mandato, ha cercato di riportare il marchio alle sue radici artigianali, enfatizzando la tradizione e l'eleganza senza tempo.

Le motivazioni dell'addio

Nonostante l'impegno profuso, il periodo di De Sarno alla guida creativa di Gucci è coinciso con una fase di contrazione delle vendite. Nel 2024, il marchio ha registrato un calo dei ricavi a doppia cifra, con una diminuzione del 20% delle vendite nella prima metà dell'anno, pari a 1 miliardo di euro. Questo trend negativo ha influenzato la decisione di interrompere la collaborazione, nel tentativo di rilanciare il brand e invertire la tendenza.

Possibili successori

Al momento, non sono stati fatti nomi ufficiali riguardo al successore di De Sarno. Tuttavia, il settore è in fermento, con numerosi avvicendamenti nelle direzioni creative delle principali maison. Recentemente, Kim Jones ha lasciato la guida di Dior Homme, alimentando speculazioni su possibili nuovi incarichi. È plausibile che Gucci possa optare per un talento emergente o per un designer affermato, in grado di apportare una visione innovativa e contemporanea al brand.

La comunità della moda attende con interesse l'annuncio del nuovo direttore creativo, consapevole dell'importanza di questa nomina per il futuro di Gucci. Nel frattempo, la sfilata autunno-inverno 2025 offrirà un'anteprima della direzione stilistica che la maison intende intraprendere.