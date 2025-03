Ryanair Prime, ecco l’abbonamento annuale a 79 euro: cosa include. Conviene?

Roma, 25 marzo 2025 - Dopo WizzAir, anche Ryanair si aggiunge alla rivoluzione degli abbonamenti annuali per i voli: alla cifra di 79 euro all'anno si potrà viaggiare con tariffe ancora più low cost, sebbene con alcune limitazioni.

I vantaggi dell'abbonamento

La tariffa permetterà di accedere "posti riservati gratuiti e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese)", si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia irlandese nella giornata di ieri. In questo modo, un passeggero che viaggerà 12 volte all'anno risparmierà fino a 420 euro, una cifra che corrisponde a più di cinque abbonamenti Prime. Ma anche chi intende viaggiare di meno, ad esempio per tre volte all'anno, si ritroverà un vantaggio economico risparmiando 105 euro, anche questo un importo superiore a quello dell'abbonamento. Inoltre, in alcuni casi, le tariffe vantaggiose di Prime saranno cumulabili con altre offerte, abbassando notevolmente il prezzo del biglietto.

Tra gli altri servizi riservati agli abbonati, anche una newsletter mensile sulle offerte dedicate, la scelta del posto a sedere per un totale di dodici voli all'anno e l'assicurazione di viaggio automaticamente inclusa. Ma, per quest'ultima, c'è un importante limitazione per gli over 70, che non avranno accesso all'assistenza medica, pur avendo diritto a tutti gli altri benefit dell'assicurazione.

Accompagnatori e famiglie

A un costo aggiuntivo potrà essere aggiunto un accompagnatore, che potrà "usufruire della maggior parte dei vantaggi di cui godono i soci Ryanair Prime". E per quanto riguarda le famiglie? Le prenotazioni potranno includere un neonato per ogni adulto, fino quindi a un massimo di due, che tuttavia non sarebbero soggetti ai vantaggi dell'abbonamento. I figli che hanno invece dai 2 ai 15 anni non potranno essere inclusi nella prenotazione dei genitori.

Chi può iscriversi

L'offerta è, almeno al momento, soggetta ad esaurimento posti: Ryanair intende riservarla per le prime 250mila persone interessate. Ci sono però delle limitazioni: qualora ci si volesse abbonare, è necessario essere maggiorenni e risiedere in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Polonia, Portogallo o Spagna.

Quando scade e come si rinnova

Il programma di sconti scade dopo un anno, ma attenzione: a meno che non si richieda la cancellazione, l'abbonamento verrà rinnovato automaticamente per un altro anno utilizzando lo stesso metodo di pagamento della prima iscrizione. Per procedere, è necessario possedere (o registrare) un account MyRyanair.