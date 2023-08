Ryanair-governo Prove di disgelo

Ryanair rilancia sulla Sardegna, con cinque nuove rotte nazionali da e per Alghero per l’inverno 2023. Ma minaccia di tagliare i collegamenti con le isole se il governo non cancellerà la norma sul caro voli, definita dal ceo della compagnia Eddie Wilson "illegale". Rassicurazioni intanto arrivano da Adolfo Urso, che ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera in cui Ryanair conferma il proprio impegno in Italia. Il ministro del Made in Italy, nel ribadire "la piena corrispondenza delle nuove norme al quadro regolatorio Ue, ha quindi confermato "la disponibilità a incontrare di nuovo, nei primi giorni di settembre, il ceo della compagnia", con l’intenzione "di attivare un tavolo di settore già nel mese di settembre".