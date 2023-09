Ò Leary, Ryanair: “Decreto voli stupido e illegale. Tagli del 10% anche sulle rotte per la Sicilia”

Milano, 12 settembre 2023 – L’amministratore delegato di Ryanair, Michael O' Leary torna a parlare del Decreto voli e, proprio in conseguenza al provvedimento del governo, annuncia tagli sulle rotte dirette in Sicilia.

"L'Italia con le sue Isole e le sue regioni sono state tra i maggiori beneficiari della crescita e delle tariffe basse di Ryanair e purtroppo questo decreto (tariffe, ndr), avrà l'effetto opposto”. “Ridurrà la capacità dei voli e aumenterà le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali europei”, ha spiegato Ò Leary presentando a Milano l'offerta invernale della compagnia.

È basato su basato su "consigli falsi ed inaccurati di Enac”, secondo Ò Leary. che sono “dati spazzatura”. “Non è vero che abbiamo un algoritmo di riconoscimento dell'apparecchio con cui viene fatta una prenotazione - ha spiegato - e non è vero che siamo in grado di geolocalizzare il cliente”.

Ò Leary, che non aveva risparmiato critiche al decreto già l’indomani della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri definendolo un provvedimento “sovietico” torna ad attaccare: “Vogliono ridurre le tariffe - ha sottolineato Ò Leary - ma non sanno come fare e domani all'incontro con il governo il ministro Urso ci chiederà come farlo funzionare". “Il decreto tariffe - conclude Ò Leary - è contro i principi dell'Ue, che per questo lo annullerà”.

"Giovedì parteciperemo al tavolo convocato dal ministro Urso. Abbiamo avuto un incontro ieri con il suo funzionario'', ma ''nessuno ha idea di come questo decreto funzionerà: è il più stupido decreto che sia mai stato inventato''. ''Non sanno ancora spiegare come funzionerà. Ci vogliono incontrare per farsi spiegare da noi come funzionerà, ma noi gli abbiamo già detto che non funzionerà, perché è follemente stupido'', ha aggiunto il ceo della compagnia low cost, spiegando che ''se decidi di avere un prezzo minimo o un prezzo massimo sulle rotte domestiche, sposterai gli aerei sulle rotte internazionali''.

I nuovi voli previsti da Ryanair in partenza da Orio al Serio (Bergamo) e Malpensa (Varese) "saranno solo internazionali” mentre l'offerta domestica “risentirà dello stupido decreto tariffe del governo”.

“Dopo la Sardegna, dove abbiamo ridotto i voli del 10% - ha aggiunto - quest'inverno toccherà alla Sicilia”. I pratica “i voli che prima avevano destinazioni domestiche grazie al decreto avranno destinazioni internazionali”.

"L'unica cosa che può aiutare Ita è la fusione con Lufthansa", ha poi detto O' Leary rispondendo alla domanda se il 'decreto tariffe' aiuterà Ita.

"La crescita interna" del comparto aereo italiano "è messa a repentaglio" dal 'decreto prezzi' del governo, "illegale e stupido" e "che limita la libertà delle compagnie aeree di fissare tariffe aeree basse", da detto il Ceo di Ryanair "la legge europea garantisce alle compagnie aeree la libertà di fissare i prezzi più bassi o più alti, e nessun decreto italiano può limitare". Un decreto che "verrà annullato dai Tribunali europei", si e' detto convinto il manager.