Perché Ryanair aumenta i prezzi dei biglietti

Bologna, 26 febbraio 2024 – Brutte notizie per coloro che pianificano di volare in giro per l’Europa la prossima estate: Ryanair ha annunciato un aumento fino al 10% sui suoi biglietti in alcuni dei mesi di maggiore afflusso dei viaggiatori. Questo per via di un ritardo relativo alla consegna dei nuovi Boeing-737 Max 8200: dei 57 che sarebbero dovuti giungere a marzo, solamente 40-45 arriveranno entro i mesi estivi. Di conseguenza, Ryanair si ritroverà con meno velivoli e ciò limiterà la capacità dei passeggeri.

La Bbc riporta che l’amministratore delegato della compagnia, Michael O’Leary, spera di ottenere un risarcimento, sebbene al momento l’azienda sia concentrata sulla consegna dei nuovi aerei. Il ritardo è dovuto a un aumento dei controlli di Boeing, a seguito di un incidente che ha coinvolto un suo velivolo il 5 gennaio 2024. A pochi minuti dal decollo del volo Portland-Ontario di Alaska Airlines, la porta d’emergenza sinistra si è staccata dall’aereo, comportando una decompressione che ha causato 3 feriti. “Stiamo comunicando ai clienti che alcuni programmi di consegna potrebbero cambiare poiché ci stiamo prendendo il tempo necessario per assicurarci che ogni aereo che consegniamo sia di alta qualità e soddisfi tutti i requisiti normativi e dei clienti”, aveva annunciato in seguito Boeing.

Ryanair non sarà l’unica compagnia colpita: Boeing stima che quest’estate ci saranno 9.000 voli in meno per via dei ritardi nell’invio di nuovi velivoli. E le brutte notizie non terminano qui: per via di problemi con i motori realizzati da Pratt & Whitney, anche diversi aerei Airbus – che forniscono ad esempio la low cost WizzAir – sono a terra. Insomma, un’estate complessa, che secondo O’Leary vedrà scendere i turisti che viaggiano con Ryanair di circa 5 milioni di unità.

Il settore dei voli low cost sta registrando aumenti notevoli in fatto di prezzi già da diversi anni: secondo Federconsumatori, nel 2023 compagnie come Ryanair, WizzAir e Vueling hanno avuto prezzi superiori del +15% rispetto a quelli delle compagnie di linea come Alitalia, Air France o Emirates.

