Ryanair compra 300 nuovi Boeing. “Velivoli più grandi, avremo più spazio sugli aerei”

Bologna, 19 maggio 2023 – Ryanair ha annunciato un ordine di 300 Boeing 737-10 Max, un accordo dal valore di 40 miliardi di dollari. È una scommessa per la compagnia low-cost, basata anche sul rialzo dei viaggi post-pandemia, un investimento che potrebbe consentire di quasi raddoppiare la capacità passeggeri nel prossimo decennio. L’aereo Max-10 sostituirà infatti i suoi vecchi 737NG aggiungendo circa 40 posti per aereo e aumentando la loro efficienza del carburante.

Secondo gli irlandesi l'accordo creerebbe più di 10.000 posti di lavoro, tra assistenti di volo, ingegneri e piloti, e permetterebbe di aumentare il suo numero di passeggeri da 168 milioni a 300 milioni all'anno entro il 2034. “È il più grande ordine mai fatto da una società irlandese per prodotti fabbricati negli Stati Uniti”, ha sottolineato l’azienda guidata da Michael O’Leary in una nota.

Il contratto dovrà essere soggetto all'approvazione degli azionisti, durante l'assemblea generale annuale di settembre, a causa delle dimensioni economiche dell'operazione e della portata dell'investimento. La firma dell’ordine è avvenuta nella sede della Boeing ad Arlington, in Virginia, dai due rispettivi amministratori delegati: O'Leary per il vettore, Dave Calhoun per il gigante aerospaziale americano. Ryanair ha effettuato un ordine fermo per 150 aerei Max-10 con un'opzione per altri 150, da consegnare tra il 2027 e il 2033.

O’Leary, durante la conferenza stampa congiunta con Boeing, ha spiegato che questi nuovi aerei avranno il 21% in più di posti (228 rispetto agli attuali 189), che garantiranno un fatturato aggiuntivo del 20%, e che questa ultima versione del Max consumerà il 20% in meno di carburante e sarà molto più silenzioso.

"Oltre a fornire una crescita significativa delle entrate e del traffico in tutta Europa, ci aspettiamo che questi nuovi aerei più grandi, più efficienti e più ecologici portino a ulteriori risparmi sui costi unitari, che saranno trasferiti ai passeggeri con tariffe aeree più basse. I posti extra, il minor consumo di carburante e i prezzi degli aeromobili più competitivi supportati dal nostro forte bilancio, amplieranno il divario di costi tra Ryanair e le compagnie aeree dell'Ue concorrenti per molti anni a venire”, ha spiegato Micael O’Leary.

Anche se in passato tra le due società non sono mancate polemiche e scontri aperti per qualche divergenza, soprattutto sui ritardi nelle consegne, l'amministratore delegato di Boeing, Dave Calhoun, ha affermato che la sua partnership con Ryanair è stata "una delle più produttive nella storia dell'aviazione commerciale". Calhoun ha inoltre reso omaggio a Ryanair per essere stato il primo partner commerciale ad aver dato fiducia alla Boeing dopo lo stop imposto a tutte le flotte mondiali dei 737 Max nel dicembre 2019, in seguito ai due tragici incidenti del Lion Air 610 del 29 ottobre 2018 e quello Ethiopian Airlines 302 del 10 marzo 2019.